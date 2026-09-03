Keine Regioklinik Altenkirchen Wieso Landrat Enders zur Nüchternheit mahnt Daniel-D. Pirker 03.09.2026, 14:30 Uhr

i Peter Enders, Landrat des Kreises Altenkirchen. Gerd Asmussen. Kreisverwaltung Altenkirchen

Sieben neue Regiokliniken sollen in Rheinland-Pfalz entstehen. Doch Altenkirchen bleibt außen vor. Wir fragten Landrat Enders um eine Einschätzung. Dabei erklärt er auch, wieso die Kreispolitik das Thema gegenüber dem Land nicht weiterverfolgt hat.

Sieben Standorte sollen im Land zu sogenannten Regiokliniken umgebaut werden, wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) jüngst verkündet hat. Doch ein Name fehlt auf dieser Liste: die Kreisstadt Altenkirchen. Warum ist Altenkirchen nicht dabei und ist das überhaupt ein Nachteil?







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