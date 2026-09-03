Sieben neue Regiokliniken sollen in Rheinland-Pfalz entstehen. Doch Altenkirchen bleibt außen vor. Wir fragten Landrat Enders um eine Einschätzung. Dabei erklärt er auch, wieso die Kreispolitik das Thema gegenüber dem Land nicht weiterverfolgt hat.
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Sieben Standorte sollen im Land zu sogenannten Regiokliniken umgebaut werden, wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) jüngst verkündet hat. Doch ein Name fehlt auf dieser Liste: die Kreisstadt Altenkirchen. Warum ist Altenkirchen nicht dabei und ist das überhaupt ein Nachteil?