Für immer Nadelöhr
Wieso Lahmstellen Siegstrecke noch lange ausbremsen
Im Winter geht es mit der Generalsanierung der Siegstrecke los. Für rund ein halbes Jahr wird dann kein Zug zwischen Siegen und Hennef verkehren.
Markus Döring

Die Siegstrecken-Vollsperrung wirft ihre Schatten voraus. Nun gibt neue Details, die einerseits positive Nachrichten bereithalten – aber an anderer Stelle letzte Hoffnung auf die mittelfristige Realisierung einer alten Forderung zunichtemachen. 

Lesezeit 4 Minuten
Vollsperrung der Siegstrecke vom 11. Dezember bis zum 9. Juli des nächsten Jahres – bekannt ist dies seit Längerem, insbesondere durch die Berichterstattung in unserer Zeitung. Nun gibt der zuständige Zusammenschluss aus den Verkehrsverbunden Rhein Sieg und Aachener Verkehrsverbund Go.

