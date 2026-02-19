Die Siegstrecken-Vollsperrung wirft ihre Schatten voraus. Nun gibt neue Details, die einerseits positive Nachrichten bereithalten – aber an anderer Stelle letzte Hoffnung auf die mittelfristige Realisierung einer alten Forderung zunichtemachen.
Vollsperrung der Siegstrecke vom 11. Dezember bis zum 9. Juli des nächsten Jahres – bekannt ist dies seit Längerem, insbesondere durch die Berichterstattung in unserer Zeitung. Nun gibt der zuständige Zusammenschluss aus den Verkehrsverbunden Rhein Sieg und Aachener Verkehrsverbund Go.