Volksbank in Weitefeld Wieso Kunden so lange auf Geldautomaten warten mussten Daniel-D. Pirker 29.11.2025, 12:00 Uhr

i In der Nacht auf Sonntag, 2. Februar, brachen Unbekannte in die Weitefelder Geschäftsstelle der Volksbank Daaden ein. Lange konnte kein Ersatz für den zerstörten Geldautomaten beschafft werden. Daniel-D. Pirker

Bereits im Februar hatten unbekannte Täter den Geldautomaten in der Volksbank Weitefeld zerstört. Nun, im November, konnte endlich ein neues Gerät in Betrieb genommen werden. Wieso hat das so lange gedauert?

Kunden und Mitarbeiter der Volksbank-Geschäftsstelle in Weitefeld können aufatmen, schreibt die Volksbank Daaden in einer Pressemitteilung. Bereits am 4. Februar hatten sich in der Nacht unbekannte Täter Zugang zur Filiale in der Betzdorfer Straße verschafft und den Geldautomaten mit Gewalt geöffnet.







