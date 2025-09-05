Wenn das Leben plötzlich aus den Fugen gerät, ist die Notfallseelsorge da. Nun wird der Dienst im Kreis Altenkirchen neu ausgerichtet und für Ehrenamtliche geöffnet. Wieso das bisherige System an seine Grenzen geraten ist.

Es handelt sich um eine Einrichtung, deren Unbekanntheit so groß wie ihr gesellschaftlicher Nutzen ist. Und die immer dann in Erscheinung tritt, wenn in Notfällen seelische Unterstützung gebraucht wird – nach Situationen, die man selbst nicht erleben möchte. Nun wird diese vom Landkreis getragene, aber von der evangelischen und katholischen Kirche betriebenen Einrichtung auf neue Füße gestellt und für Ehrenamtliche geöffnet. Der Bedarf ist so ausgeprägt wie die Notwendigkeit, Änderungen durchführen, wie in einem Gespräch mit den beiden für die Notfallseelsorge im Kreis Altenkirchen zuständigen Kirchenvertreterinnen greifbar wird.

Notfallseelsorger werden etwa angefordert, wenn die Polizei Angehörige über den Tod eines Nahestehenden informiert. Während die Beamten die schmerzliche Nachricht überbringen, bleibt die Notfallseelsorge, „um den Schmerz gemeinsam auszuhalten“ und zu helfen, das soziale Netzwerk der Familie zu aktivieren. Regine Wald hat selbst einen solchen Fall in ihrer eigenen Tätigkeit als Notfallseelsorgerin in der Vergangenheit erlebt. Für die protestantische Seite ist Pfarrerin Kirsten Galla zuständig. Auch sie hat als Notfallseelsorgerin Einblicke in die realen Zustände, etwa dann, wenn sie um 5 Uhr morgens aufgeweckt wird, um nach dem Tod einer Person die Aussegnung für den Verstorbenen zu sprechen. Regine Wald nennt die Flutkatastrophe an der Ahr als weiteres prägendes Beispiel für den Wert der Notfallseelsorge. In den Tagen und Nächten nach der Flut waren die Seelsorger „in den Straßen unterwegs“ und an Anlaufstellen präsent, um den Betroffenen beizustehen.

Kirchenvertreterinnen: Öffnung für Ehrenamtliche keine Notlösung﻿

Doch die Notfallseelsorge muss neu ausgerichtet werden. Eine kleine Personaldecke bringt den Dienst an seine Grenzen. Kirsten Galla erklärt, dass es für Pfarrerinnen und Pfarrer immer schwieriger werde, Dienste zu übernehmen, unter anderem wegen zunehmender Zusatzaufgaben. In beiden Kirchen würden die Hauptamtlichen immer weniger, kann auch Regine Wald bestätigen: „Wir haben das Personal nicht mehr.“ Dieser Mangel führt den Ausführungen der beiden wiederum zu einer stärkeren Belastung für die verbliebenen Kräfte. Und die sind im Fall von hauptamtlichen Pfarrern nicht immer greifbar, veranschaulicht Galla am Beispiel von Gottesdienstzeiten: „Sonntagsvormittags haben wir Hauptamtlichen einfach ein Problem.“ Mit der Ausbildung von ehrenamtlichen Notfallseelsorgern soll der Dienst nun bewusst auf breitere Füße gestellt werden. Sowohl Galla als auch Regine Wald betonen ausdrücklich, dass die Einbindung von Ehrenamtlichen keine Notlösung sei. In anderen Landeskirchen machten Ehrenamtliche bereits zwei Drittel bis drei Viertel der Dienststunden aus. Regine Wald ergänzt, dass Ehrenamtliche oft wertvolle Sozialkompetenzen mitbrächten.

Initialzündung der Neuausrichtung ist eine Infoveranstaltung am kommenden Dienstag in Altenkirchen. Darauf aufbauend startet ein neuer, lokaler Ausbildungskurs. Die Betonung liegt hier auf „lokal“. Zu früheren Zeiten seien die Fahrtwege zu vergleichbaren Angeboten bedeutend weiter gewesen, stellt Regine Wald heraus. Die Leiterin des Pastoralen Raums Betzdorf hofft, dass durch den Kurs etwa zehn Interessierte gewonnen werden können, von denen sechs bis sieben dann auch tatsächlich in den Dienst gehen. „Das wäre super“, so Wald. Sie bewertet die Notfallseelsorge als wertvollen Dienst am anderen Menschen, der sehr befriedigend sei, aber auch schwer, weshalb nicht jeder Charakter geeignet sei.

Notfallseelsorge keine langfristige Betreuung﻿

Oft gehe es darum, „da zu sein“, zuzuhören und die schwere Situation gemeinsam mit den Betroffenen auszuhalten, beschreibt Kirsten Galla eine der Kernaufgaben in der Notfallseelsorge. Dabei betont sie, dass es eben nicht darum gehe, über einen längeren Zeitpunkt zu betreuen, sondern als Akutbetreuung eben in der Notsituation zur Seite zu stehen.

Verstärkung gesucht: Infoabend zur ehrenamtlichen Notfallseelsorge

Die ökumenische Notfallseelsorge sucht engagierte Ehrenamtliche für den Beistand in Krisensituationen. Ein unverbindlicher Infoabend findet am Dienstag, 9. September, um 19 Uhr im Theodor-Maas-Haus in Altenkirchen statt. Vorgestellt wird der kostenlose Ausbildungskurs, der erstmals im Kreis Altenkirchen von November 2025 bis Juni 2026 läuft. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 25 Jahren und psychische Belastbarkeit. Nach dem Kurs folgen eine Hospitationsphase und die offizielle Beauftragung. Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein Mindestalter von 25 Jahren, psychische und physische Belastbarkeit sowie die Mitgliedschaft in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK). Interessierte können sich bei Regine Wald unter der Telefonnummer 0175/4821886 oder per E-Mail an regine.wald@bistum-trier.de sowie bei Pfarrerin Kirsten Galla unter der Telefonnummer 0176/72237756 oder per E-Mail an kirsten.galla@ekir.de informieren. red