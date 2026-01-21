Aus einem Schandfleck soll ein neues Autohaus werden – Investoren sind dabei, das ehemalige ATU-Gelände an der Wilhelmstraße in Betzdorf auf links zu drehen. Wie ist der Stand des Projekts?
Immer mehr wurde das prominent gelegene Areal an der Wilhelmstraße 74 in Betzdorf zum Schandfleck. Seit einigen Wochen herrscht an und in der ehemaligen ATU-Werkstatt (Auszug 2014) reges Treiben. Entstehen soll nun ein Autohaus mit Handel und Werkstatt, wie unsere Zeitung exklusiv berichtete.