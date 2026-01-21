ATU-Areal in Betzdorf Wieso Investoren Eröffnungstermin etwas verschieben Daniel-D. Pirker 21.01.2026, 14:00 Uhr

i Ende November erscheint die Fassade der ehemaligen ATU-Werkstatt noch trist. Doch damit soll es bald vorbei sein. Investoren wollen nicht nur den Werkstattbetrieb wieder aufnehmen. Daniel-D. Pirker

Aus einem Schandfleck soll ein neues Autohaus werden – Investoren sind dabei, das ehemalige ATU-Gelände an der Wilhelmstraße in Betzdorf auf links zu drehen. Wie ist der Stand des Projekts?

Immer mehr wurde das prominent gelegene Areal an der Wilhelmstraße 74 in Betzdorf zum Schandfleck. Seit einigen Wochen herrscht an und in der ehemaligen ATU-Werkstatt (Auszug 2014) reges Treiben. Entstehen soll nun ein Autohaus mit Handel und Werkstatt, wie unsere Zeitung exklusiv berichtete.







