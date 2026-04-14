Vorbild Steineroth Wieso in Katzwinkel künftig auch Tempo 30 gelten könnte Daniel-D. Pirker 14.04.2026, 20:30 Uhr

i In Katzwinkel rollt enorm viel Verkehr durch die lange Ortsdurchfahrt. Seit Jahren beschäftigt das Thema sowohl den Rat als auch die Anwohner. Elmar Hering

Durchgängig eine Geschwindigkeitsbegrenzung von maximal 30 km/h, das ist nun Realität in Steineroth. Katzwinkel hat ähnliche Probleme und will nachziehen. Doch das ist kompliziert. Ortschef Becher hebt derweil den Nutzen hervor.

In der Nachbargemeinde Steineroth ist es nun spürbar ruhiger, wie Ortsbürgermeister Theo Brenner unserer Zeitung bestätigt hat. Dort bremsen neuerdings Schilder den Verkehr auf der Hauptstraße aus. Seit März gilt dort Tempo 30. Die Anwohner sind laut dem Ortschef zufrieden mit der Maßnahme, für die vor Ort lange gekämpft wurde.







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