Wieso in der VG Kirchen eine Ostertradition jäh endet

Nach einer Bürgerbeschwerde muss die Tradition des Schießens auf Ostereier oder Hasenattrappen am Karfreitag in der Verbandsgemeinde Kirchen erstmals verschoben oder gar abgesagt werden. Die Enttäuschung ist groß in den Vereinen.

In der Verbandsgemeinde Kirchen findet eine jahrzehntelange Tradition an Karfreitag dieses Jahr ein unvermitteltes Ende. Mehrere Schützenvereine sahen sich gezwungen, ihre traditionellen Ostereierschießen oder Hasenschießen zu verschieben oder gänzlich abzusagen. Auslöser dieser Entscheidung war eine Mitteilung der Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde. Während in Mudersbach und Brachbach noch ausreichend Zeit blieb, die beliebte Veranstaltung auf den Karsamstag zu verlegen, sah sich die Schützenbruderschaft Niederfischbach zur vollständigen Absage genötigt. Die Sportschützen Grindel, obgleich nicht direkt angeschrieben, entschlossen sich vorsorglich ebenfalls zur Absage, besorgt, andernfalls dazu verpflichtet zu werden.

Für die Schützenbruderschaft St. Hubertus Niederfischbach bedeutete die Absage einen erheblichen Einschnitt, wie Joachim Löcherbach unserer Zeitung mitteilt. Seit mehr als 60 Jahren finde das Ostereierschießen am Karfreitag statt, so der stellvertretende Brudermeister. „Ich bin noch nicht so alt, ich kenne es gar nicht anders.“

„Es ist schade, dass eine Person diese jahrzehntelange Tradition und das Brauchtum kaputt macht.“

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Niederfischbach auf Facebook

Doch was bewog die Ordnungsbehörde zu diesem Vorgehen gegen die geschätzten Traditionsveranstaltungen? Auf Facebook schreiben die Niederfischbacher Schützen, dass sich „jemand bei der Verbandsgemeinde beschwert hat“. Das sei der Grund, weshalb das Eierschießen an Karfreitag verboten worden ist. „Es ist schade, dass eine Person diese jahrzehntelange Tradition und das Brauchtum kaputt macht.“ Auf Nachfrage bestätigt Verbandsgemeindebürgermeister Andreas Hundhausen den Eingang einer entsprechenden Beschwerde in der Vorwoche.

Die Person habe auf die Unzulässigkeit der Veranstaltung hingewiesen und rechtliche Schritte angedroht, sollte die Verwaltung diese genehmigen. Daraufhin konsultierte das Kirchener Rathaus die Kreisverwaltung, um zu prüfen, ob die Karfreitagsveranstaltungen der Schützen nicht als schützenswerte Brauchtumspflege eingestuft werden könnten. Letztlich gelangte man zu der Erkenntnis, dass es sich beim Karfreitag um einen der wenigen stillen Feiertage handelt, an dem generell keine Veranstaltungen stattfinden dürfen.

Bürgermeister: Verwaltung sind die Hände gebunden

Nach der Androhung rechtlicher Konsequenzen kontaktierte Hundhausen persönlich die betroffenen Schützenvereine, um ihnen die Entscheidung mitzuteilen. Eine umfassendere Information weiterer Vereine ist geplant. „Die rheinland-pfälzische Gesetzeslage ist so, wie sie ist“, sagt Hundhausen. Den Ärger darüber kann er verstehen. „Uns sind da aber die Hände gebunden.“

Doch weshalb konnten die Karfreitagsveranstaltungen bis zum vergangenen Jahr unbehelligt stattfinden? Tatsächlich waren sie bereits in der Vergangenheit nicht mit den gesetzlichen Bestimmungen vereinbar. Hundhausen erklärt: „Wir versuchen, die Vereine nicht zu überregulieren.“ Der Unmut des stellvertretenden Schützenbruders in Niederfischbach richtet sich auch nicht gegen die Verwaltung. Bislang habe niemand die traditionelle Veranstaltung am Karfreitag beanstandet, so Löcherbach.

Für Schützen in Niederfischbach geht wichtige Werbemaßnahme verloren

Da die Bruderschaft der Katholischen Kirche verbunden ist, wurde das Schießen stets vor dem Gottesdienst beendet. Das Ostereierschießen hatte einen bedeutenden Stellenwert für den Verein und war essenziell für die Gewinnung neuer Mitglieder, insbesondere jugendlicher Nachwuchsschützen. Viele von ihnen traten dem Verein infolgedessen bei. Es handelte sich also um eine wichtige Werbemaßnahme für den Fortbestand des Vereins.

Nun steht die Bruderschaft vor der Herausforderung, für die Zukunft eine Alternative zu entwickeln. Eine kurzfristige Verschiebung auf den Karsamstag, wie in Mudersbach oder Brachbach praktiziert, erwies sich als nicht realisierbar. Ob eine dauerhafte Verlegung auf den Ostersamstag eine Lösung darstellt? Löcherbach äußert Bedenken, da potenzielle Besucher an diesem Tag möglicherweise anderweitige Verpflichtungen haben, wie etwa die Vorbereitungen für das Osterfeuer.

„Ich finde es schwierig und traurig.“

Robert Hauter, Vorsitzender Sportschützen Grindel

Bei den Sportschützen Grindel zeichnet sich hingegen ab, dass ihr Hasenschießen voraussichtlich ab dem kommenden Jahr am Karsamstag stattfinden wird. Der Verein entschied sich aufgrund der Kurzfristigkeit für eine vollständige Absage der diesjährigen Veranstaltung, wie Vorsitzender Robert Hauter bestätigt. Für ihn persönlich stellt das Hasenschießen einen prägenden Moment seines Lebens dar. In seinem ersten Jahr im Verein war er als Sieger aus dem Schießen auf die Hasenattrappe hervorgegangen. Entsprechend groß ist seine Enttäuschung über die Absage. Dabei liege das Schützenhaus so abseits, dass Außenstehende lediglich parkende Fahrzeuge wahrnehmen könnten. „Ich finde es schwierig und traurig“, sagt Hauter auch mit Blick auf die insgesamt zunehmend schwierigere Situation für Vereine. Gleichwohl steht für ihn fest: „Wir werden unserer Tradition treu bleiben. Wie werden nur um einen Tag verschieben.“