So spät waren Züge wirklich
Wieso Fahrt auf der Siegstrecke oft Glücksspiel gleicht
Pendlerschreck Siegstrecke? Ob dies so stimmt, lässt sich nun mit den Daten eines neues Portals nachprüfen.
Pendlerschreck Siegstrecke? Ob dies so stimmt, lässt sich nun mit den Daten eines neues Portals nachprüfen.
Daniel-D. Pirker

Ist die Siegstrecke ein Pendlerschreck? Ein neues Portal offenbart auch für die Zugverbindungen zwischen Siegen und Köln Erkenntnisse, die so vorher nicht möglich waren. Dazu gehören nicht nur teils massive Verspätungen, wie unsere Auswertung zeigt.

Lesezeit 3 Minuten
Regelmäßige Nutzer der Siegstrecke sind leidgeprüft, gilt die Zugverbindung zwischen Siegen und dem Rheinland doch als Pendlerschreck. Doch stimmt das wirklich? Unsere Zeitung hat sich die relevanten Daten für den September genauer angeschaut und sich dabei auf die morgendlichen und vormittäglichen Verbindungen konzentriert.
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