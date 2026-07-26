Seniorenzentrum Betzdorf Wieso es im Ersatzneubau keine Klimaanlagen geben wird Daniel-D. Pirker 26.07.2026, 18:00 Uhr

i Bei Hitzewellen sind besonders Senioren gefährdet. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

In den Hitzewellen waren alte Menschen besonders gefährdet. Klimaanlagen könnten Abhilfe schaffen. Doch im Ersatzneubau des Betzdorfer Seniorenzentrums wurde die entsprechende Technik gar nicht erst eingeplant. Der Träger nennt offen die Gründe.

Sind sie zu schädlich für die Umwelt und nicht ohnehin zu teuer im Betrieb? In diesem Sommer nahm angesichts der Hitzewellen die öffentliche Diskussion um Klimaanlagen wieder Fahrt auf. Jenseits von Badeseen und Freibädern auch im negativen Sinne. Allein in Rheinland-Pfalz starben Schätzungen des Robert-Koch-Instituts zufolge 560 Menschen durch die für unsere Breitengrade extremen Temperaturen.







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