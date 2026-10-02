Triumph im Leistungspflügen Wieso Erfolg der Westerwälder Pflüger historisch ist Rolf-Dieter Rötzel 02.10.2026, 07:00 Uhr

i Luca Deisting in Köllitsch beim Ziehen der Spaltfurche. Andreas Deisting

Beim Bundesentscheid im Leistungspflügen überraschte ein Westerwälder Team die Konkurrenz. Hinter Präzision, Teamgeist und einer emotionalen Heimkehr verbirgt sich eine außergewöhnliche Geschichte.

Sie sind seit Jahren national und international erfolgsverwöhnt, gehören zur „Crème de la Crème“ im Leistungspflügen und sammeln Titel um Titel: Pflüger aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Beim Mitte September im sächsischen Köllitsch durchgeführten Bundesentscheid für Leistungspflügen war die Pflügergemeinschaft Westerwald mit sechs Teilnehmern am Start, und das mit einem historischen Erfolg: Mit vier Goldmedaillen und zwei ...







Artikel teilen

Artikel teilen