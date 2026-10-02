Beim Bundesentscheid im Leistungspflügen überraschte ein Westerwälder Team die Konkurrenz. Hinter Präzision, Teamgeist und einer emotionalen Heimkehr verbirgt sich eine außergewöhnliche Geschichte.
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Sie sind seit Jahren national und international erfolgsverwöhnt, gehören zur „Crème de la Crème“ im Leistungspflügen und sammeln Titel um Titel: Pflüger aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Beim Mitte September im sächsischen Köllitsch durchgeführten Bundesentscheid für Leistungspflügen war die Pflügergemeinschaft Westerwald mit sechs Teilnehmern am Start, und das mit einem historischen Erfolg: Mit vier Goldmedaillen und zwei ...