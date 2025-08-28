Wo einst Schüler lernten, spielen bald 50 Kindergartenkinder: Das blaue Gebäude neben der Grundschule wird zur zweiten Filiale der Kita Stegelchen. Der Zeitdruck ist so groß wie der Bedarf.

Bagger wird man hier bald nur noch in Form von Spielzeug-Miniaturen erleben können. Doch heute wird noch fleißig von der Maschine geschaufelt. Wer das Gelände neben der Herdorfer Grundschule betritt, steht auf einer Baustelle. Derzeit wird der Parkplatz hergerichtet, während im blauen Gebäude dahinter die letzten Handgriffe für den zweiten Standort der Kita Stegelchen erledigt werden. Einst eine Erweiterung der Realschule, verwandelt es sich gerade in ein lebendiges Zentrum für 50 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren.

Nächste Woche ziehen die ersten Kinder in die neue Kita-Filiale „Zum Bähnchen“ ein. „Die Eltern sitzen auf heißen Kohlen“, sagt Christina Oerter bei einem Vor-Ort-Besuch. Sie betreut den Aufbau als koordinatorische Fachkraft mit. Lisa Meier, stellvertretende Kita-Leiterin, berichtet von einer Aufbruchstimmung im Kollegium: „Alle sind hoch motiviert. Die haben alle total Lust, gemeinsam mit den Kindern zu arbeiten.“

i Noch sind die Arbeiten am Außengelände in vollem Gange. Hier sollen später Parkplätze für die Kita und die benachbarte Grundschule ensttehen. Daniel-D. Pirker

Die beiden neuen Gruppen haben bereits ihre Namen: „Schmetterlingsbaum“ und „Fischteich“. Die Kinder vom Stammstandort Stegelchen durften hier mitentscheiden. „Jeder konnte seine Idee äußern, und dann wurde partizipatorisch und demokratisch abgestimmt“, erklärt Oerter. Alle Gruppennamen orientieren sich an Lebensräumen von Tieren. Lisa Meier verrät schmunzelnd: „Hoch im Kurs war auch ’Spinnennetz’.“

Im neuen Gebäude wird deutlich, wie moderne Kita-Pädagogik funktioniert. „Der Flur ist auch ein Gemeinschaftsraum, eine Begegnungsstätte von Eltern, von Kindern, Personal“, erklärt Lisa Meier das offene Konzept. Herzstück ist der große Bewegungsraum im Untergeschoss. Hier können individuelle „Bewegungsbaustellen“ aufgebaut werden – von Kletterelementen bis zu Fahrstrecken für Bobbycars.

Kita-Plätze innerhalb von 20 Jahren fast verdoppelt

Mit der Eröffnung der zweiten Außenstelle wächst die städtische Kindertagesstätte auf insgesamt 195 Plätze an – ein beachtlicher Sprung für eine Einrichtung, die 1994 mit 100 Kindern startete und gleichzeitig den Bedarf aufzeigt. Das blaue Gebäude, das 1999 als Erweiterung der damaligen Don-Bosco-Schule gebaut wurde, steht seit dem Einzug der Maria-Homscheid-Grundschule leer. Bis dahin waren in dem Gebäude laut Stadtbürgermeister Uwe Geisinger sieben Klassen untergebracht. An den Schulalltag von früher erinnert nichts mehr. Die neuen Räume samt Einrichtung sind auf die Bedürfnisse der Kleinen und der Erzieherinnen abgestimmt. Und dazu gehören zum Beispiel neben Gruppenräumen, einer Küche oder einem Essensraum (im Gebäude wird auch die Mittagsverpflegung zubereitet) auch ein umfangreicher Sanitärbereich, inklusive Wickelraum mit Badewanne.

Aus dem geplanten Frühjahrsstart wurde September – verantwortlich dafür ist ein Glücksfall. Die Stadt konnte spontan ein mehr als 1000 Quadratmeter großes Nachbargrundstück samt Wohnhaus und Gartenhütte übernehmen. „Die Situation hat sich erst spät ergeben, aber noch früh genug für den Bau“, erklärt Stadtbürgermeister Geisinger.

Die Folgen: Ein bereits installiertes, barrierefreies WC musste wieder entfernt werden, berichtet Birte Thomas vom Bauamt. Dafür entstand eine „Schmutzschleuse“ – Kinder können so nach dem Spielen draußen erst Sand und Schmutz abstreifen, bevor sie ins Gebäude gehen. Eine bauliche Lösung, die ihre Vorteile schon bald zeigen wird im feucht-kalten Herbst.

Modell verspricht effektiven Start der neuen Einrichtung

Genauso wie der Umstand, dass nicht eine neue Kita aus dem Boden gestampft wird, sondern eine bestehende Einrichtung einen neuen Standort erhält. So kann effektiv auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden, wie die stellvertretende Kita-Leiterin Lisa Meier erklärt. Neue Mitarbeiter fangen am Hauptstandort an zu arbeiten und können das dort Gelernte dann am neuen Standort umsetzen. Das Personal kann laut Lisa Meier auch flexibel zwischen beiden Standorten eingesetzt werden, etwa bei Krankheitsfällen.

Neuer Standort bietet Raum für 50 Kita-Plätze﻿

Die neue Kita-Filiale bietet 50 zusätzliche Plätze in zwei Gruppen für Kinder von zwei bis sechs Jahren. Damit wächst die gesamte Kindertagesstätte auf 195 Plätze an beiden Standorten. Das Projekt kostet 1,6 Millionen Euro, wovon 985.000 Euro vom Land und Bund gefördert werden. Das ehemalige Schulgebäude von 1999 wurde komplett entkernt sowie umgebaut. Es verfügt über einen großen Bewegungsraum sowie ein großes Außengelände, um dem Bewegungsdrang der Keinen gerecht zu werden. Acht Erzieherinnen samt Praktikanten und Azubis betreuen die Kinder von 7 Uhr bis 16 Uhr. Hinzu kommen Küchen- und Reinigungskräfte sowie Hausmeister. Das Gebäude liegt zentral mit nur zehn Gehminuten zur Innenstadt. Und die Bushaltestelle ist über einen Gehweg direkt erreichbar, sodass die Kinder möglichst wenig dem fließenden Straßenverkehr ausgesetzt sind. ddp