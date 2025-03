In der Betzdorfer Innenstadt gibt es wahrlich nicht besonders viele öffentliche Toiletten. Um genau zu sein: Es gibt aktuell nur eine im Rathaus der Stadt. Die CDU-Fraktion will gerne Abhilfe schaffen und hat den Antrag „Einrichtung einer weiteren öffentlichen Toilette im Innenstadtbereich der Stadt Betzdorf“ in den jüngsten Stadtrat eingebracht.

Dem Antrag nach soll die Verwaltung beauftragt werden, zu prüfen, ob im Innenstadtbereich die Möglichkeit besteht, eine weitere öffentliche Toilette zu installieren. Begründet wird der Antrag mit eben jener einen Toilette im Rathaus. In Richtung Bahnhof beziehungsweise am Parkplatz beim vor Expert-Klein und Lieblingsplatz fehle eine solche Toilette. „Besonders an Tagen, an denen sich viele Menschen im Innenstadtbereich aufhalten, wie zum Beispiel am Wochenmarkt oder im Rahmen einer innerstädtischen Großveranstaltung ist dies deutlich zu wenig“, schreibt Jens Hirschberger, Sprecher der CDU-Fraktion, in dem Antrag.

Toilette an Gontermannstraße kann nicht ertüchtigt werden

i Die öffentliche Toilette an der Gontermannstraße ist schon seit langem außer Betrieb. Und wird es auch in Zukunft bleiben. Thomas Leurs

Nun gibt es ein zweites öffentliches Toilettenhäuschen in Betzdorf. Und zwar auf dem Parkplatz an der Gontermannstraße. Doch dieses ist bereits seit Jahren außer Betrieb, die Wände sind mit Graffiti-Schmierereien verunstaltet. „Die Toilette können wir leider nicht mehr ertüchtigen“, sagt Stadtbürgermeister Johannes Behner. Das habe sich nach Rücksprache mit dem Bauhof deutlich gezeigt. Zudem sei die Stelle direkt unter der Brücke recht dunkel. Aktuell gibt es noch Wegweiser am Busbahnhof, die auf die Toilette hinweisen. Diese sollen in Kürze abgebaut werden.

Jetzt solle erst mal die Verwaltung schauen, wo und in wie eine zweite Toilette in der Innenstadt Sinn macht. Dabei fasst der Stadtbürgermeister auch die Kooperation mit einer Firma, wie etwa Sanifair, ins Auge. Dass sich die Bürger Betzdorfs eine zweite Toilette wünschen, davon ist Behner überzeugt: „Ich erhalte jede Woche gut zwei, drei Anfragen dazu.“