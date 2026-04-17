Dass eine Kommune Fördergelder fließen lässt für Arztpraxen, ist mittlerweile kein Novum mehr. Doch in kleinen Orten sind entsprechende Richtlinien eher die Ausnahme. Scheuerfeld hat nun genau eine solche beschlossen. Wieso?
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In der Region sind solche Beschlüsse eher auf Ebene von Städten und Verbandsgemeinden bekannt. Doch Scheuerfeld ragt in verschiedenen Disziplinen heraus. Das hat sich nun auch in einem Beschluss niedergeschlagen, den der Ortsgemeinderat einstimmig verabschiedete.