Wieso die Siegstrecke am Sonntag gesperrt war

Für mehrere Stunden war die Siegstrecke am Sonntag gesperrt. Ursache war ein Unglück an einem Bahnübergang in Hennef. Eine 65-jährige Frau war von einem Regionalexpress erfasst worden.
Lesezeit 1 Minute
Kein Monat ist vergangen seit in Hennef an einem Bahnübergang ein 68-jähriger Fußgänger von einer S-Bahn erfasst wurde und an den Verletzungen starb. Nun kam es in der Stadt im Rhein-Sieg-Kreis erneut zu einem Bahnunglück mit tödlichem Ausgang. Der Unfall ereignete sich laut Presseinformation der Feuerwehr Hennef gegen 12 Uhr am gestrigen Sonntag am Bahnübergang Frankfurter Straße/An der Brölbahn.