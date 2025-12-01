Unglück am Bahnübergang Hennef Wieso die Siegstrecke am Sonntag gesperrt war Daniel-D. Pirker 01.12.2025, 15:45 Uhr

i Ein Regionalexpress erfasste in Hennef eine 65-jährige Frau am Sonntag, 30. November, tödlich. Die Siegstrecke war in der Folge für mehrere Stunden gesperrt. Hans-Peter Günther

Für mehrere Stunden war die Siegstrecke am Sonntag gesperrt. Ursache war ein Unglück an einem Bahnübergang in Hennef. Eine 65-jährige Frau war von einem Regionalexpress erfasst worden.

Kein Monat ist vergangen seit in Hennef an einem Bahnübergang ein 68-jähriger Fußgänger von einer S-Bahn erfasst wurde und an den Verletzungen starb. Nun kam es in der Stadt im Rhein-Sieg-Kreis erneut zu einem Bahnunglück mit tödlichem Ausgang. Der Unfall ereignete sich laut Presseinformation der Feuerwehr Hennef gegen 12 Uhr am gestrigen Sonntag am Bahnübergang Frankfurter Straße/An der Brölbahn.







Artikel teilen

Artikel teilen