Nächstes Jahr wird ein ganz besonderes für den „Käpt’n“ alias Hans Kipping. Im Mai steht der 80. Geburtstag an. Nun ist Kipping nicht irgendein Herdorfer, sondern als Gründer und Vorsitzender des heimischen Bayern-Fanklubs „Red Wings“ Ehrenbürger. Und das hat wiederum mit seinem Spitznamen „Käpt’n“ zu tun. Bekannt sind die „Red Wings“ dank Kipping vor allem für die Organisation von Fahrten zu Spielen des aktuellen Deutschen Meisters. Einmal im Jahr geht es mit dem Bus nach München. Nach dem Match verbringen sie oft noch eine Nacht im Hotel, bevor sie die Heimreise antreten. Kipping kümmert sich um die Organisation dieser Fahrten und um Hotelbuchungen. Den Titel „Käpt’n“ verdankt er diesem über Jahrzehnte andauernden Engagement.

An mindestens 50 Karten pro Busfahrt kommt Kipping ran. Priorisiert werden dabei die eigenen Mitglieder, laut ihm 40 an der Zahl und altersmäßig breit aufgestellt. Bei den restlichen Tickets kommt er Fans ohne Zugangsmöglichkeiten dann entgegen. Erst kürzlich war er in München auf der Geschäftsstelle des Vereins, um für die nächste Saison die Anmeldungen vorzunehmen.

Auch mit bald 80 Jahren noch am Ruder

Doch der Fanklub ist weit mehr als ein Dienstleister von Reisen zu Bayern-Spielen. Das liegt allen voran an der Person Kippings selbst, die sich über mittlerweile drei Jahrzehnte – der Klub feierte im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen – immensen Respekt über die Grenzen des Städtchens an der Heller und Fanlager hinweg erworben hat. Ohne Kipping keine Fahrten nach München. Auch mit bald 80 Jahren wird Hans Kipping, der selbst fast 40 Jahre als Schmelzschweißer bei der Herdorfer Firma Ermert gearbeitet hat und danach im Wachdienst angestellt war, weiterhin das Steuer in der Hand halten.

In den Neunzigern reiste Kipping damals eigenhändig nach München zur FC-Bayern-Geschäftsstelle, um die Herdorfer Fanklub-Gründung voranzubringen. Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens erhielten die „Red Wings“ 2019 eine Urkunde vom FC Bayern, unterzeichnet von Raimond Aumann und Karl-Heinz Rummenigge, die Kipping heimlich abholte und bei der Jubiläumsfeier überraschend präsentierte. Der Klub trifft sich einmal im Monat, in der Regel am ersten Samstag. Von den etwa 40 Mitgliedern erscheinen in der Regel 20 bis 25.

i Der "Kaiser" und der "Kapt'n": Hanz Kipping (rechts) pflegte gute Kontakte zu Franz Beckenbauer. Hans Kipping

Ursprünglich war die Gaststätte „Neue Heimat“ in der Jahnstraße ihr Stammlokal, doch diese wurde verkauft und zu Wohnungen umfunktioniert. Wie viele Gruppen standen die Red Wings nun vor der Herausforderung, eine neue Destination für ihre Treffen zu finden. Kein einfaches Unterfangen laut Kipping. Im Gegensatz zu vergangenen Zeiten gibt es auch in Herdorf kaum mehr Wirtschaften. Doch „die Rettung“ kam mit der Kölsch-Bar Gleis 69, die seit Februar 2024 der ein Jahr zuvor geschlossenen Kneipe „Treff am Bahnhof“ neues Leben einhaucht.

Geburtstag verbringt „Käpt’n“ in München

Zusätzlich zu den regelmäßigen Treffen und Busfahrten veranstalten die „Red Wings“ jährlich ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier. Mitglieder aus dem Allgäu reisen dafür seit über 20 Jahren an, und sogar aus Venlo kommen Fans. Und klar: Der Achtzigste des „Käpt’n“ wird ein Höhepunkt in der über 30-jährigen Geschichte des tief in der Region verwurzelten Fanklubs. Seine Geburtstagswoche will Kipping in München verbringen, am Wochenende steigt dann die große Party. Es könnte auch der ein oder andere Spezial-Gast aus München den Weg in das Städtchen zu dem Ausnahme-Fan finden, der seit Jahrzehnten bis in die Führungsetage vernetzt ist und eine besondere Verbindung zu Franz Beckenbauer pflegte.

Stadtbürgermeister Uwe Geisinger – wie sein Vorgänger – „Bayern-Fan“ ist laut Kipping bereits in die Feiervorbereitungen involviert. Bis dahin kann man sich auch sicher sein, dass die„Red Wings“ sich sportlich keine Sorgen um ihren Verein machen werden. Laut dem „Käpt’n“ sind die Fans überzeugt davon, dass der FC Bayern auch in der kommenden Saison seinem Ruf alle Ehre machen wird. So wie Kipping selbst, möchte man anfügen.