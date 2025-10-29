Zehn Jahre ist es nun her, als fast eine Million Flüchtlinge – vorwiegend aus dem Mittleren und Nahen Osten – nach Deutschland gekommen sind. Die Hilfsbereitschaft war groß. In Flammersfeld kümmert sich ein Verein bis heute um die Flüchtlinge.
Lesezeit 3 Minuten
Im September 2015 dominieren Schlagzeilen von ankommenden Flüchtlingen an den großen Hauptbahnhöfen, etwa in München und Berlin die Medien. Hunderttausende Menschen kommen innerhalb weniger Monate nach Deutschland. Nach und nach werden sie auf Deutschland verteilt.