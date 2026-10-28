Pagnia-Gruppe aus Betzdorf Wieso die Belegschaft etwas schrumpfen musste Daniel-D. Pirker 28.10.2026, 16:30 Uhr

i So wird man das Traditionsmöbelhaus Pagnia in Betzdorf in Erinnerung behalten. Bald steht die Wiedereröffnung unter dem neuen Inhaber Wohnorama an. Thomas Leurs

Nach der Pagnia-Insolvenz gibt es für die Möbelhäuser in Betzdorf, Altenkirchen und Limburg wieder eine Perspektive unter Wohnorama. Doch die Verantwortlichen sahen keine Alternative zu einem schlankeren Team. Wieso es einen bestimmten Bereich traf.

Durch die Hölle seien sie gegangen während der Phase der vorläufigen Pagnia-Insolvenz, berichteten die heutigen Wohnorama-Geschäftsführer Lars Gerhards und Carsten Scheidt unserer Zeitung. Was in den Gesprächen mit den beiden, die schon diverse Rollen in der Pagnia-Unternehmenswelt innehatten, immer wieder mitschwingt, ist das Lob für die Belegschaft, die ihrem Arbeitgeber auch in der unsicheren Situation die Treue hielt.







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