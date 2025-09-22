Versorgung in der Region Wieso der Stromausfall im Oberkreis so kurz gewesen ist 22.09.2025, 19:00 Uhr

i Montag vergangene Woche ist es zu einem großflächigen Stromausfall in zwei Verbandsgemeinden im Oberkreis gekommen. Auch die Betzdorfer Innenstadt war davon betroffen. Thomas Leurs

Vor einer Woche ist in großen Teilen der VG Betzdorf-Gebhardshain und VG Kirchen großflächig für 20 Minuten der Strom ausgefallen. Wie der Netzbetreiber reagiert und welcher der häufigste Grund für einen Stromausfall ist, hat uns Westnetz erzählt.

Infolge eines Sturms am Montag vergangener Woche hatte ein Erdrutsch an einem Mast zu einem großflächigen Stromausfall in den Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen geführt (unsere Zeitung berichtete). Auch Teile hinter der Landesgrenze im Siegerland waren betroffen.







