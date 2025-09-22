Vor einer Woche ist in großen Teilen der VG Betzdorf-Gebhardshain und VG Kirchen großflächig für 20 Minuten der Strom ausgefallen. Wie der Netzbetreiber reagiert und welcher der häufigste Grund für einen Stromausfall ist, hat uns Westnetz erzählt.
Infolge eines Sturms am Montag vergangener Woche hatte ein Erdrutsch an einem Mast zu einem großflächigen Stromausfall in den Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen geführt (unsere Zeitung berichtete). Auch Teile hinter der Landesgrenze im Siegerland waren betroffen.