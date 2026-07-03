Unternehmensgruppe in Betzdorf Wieso der Pagnia-Retter nicht alle Gebäude übernimmt Daniel-D. Pirker 03.07.2026, 12:45 Uhr

i Ein gewohntes Bild, das sich verändern wird. Das Familienunternehmen Wohnorama übernimmt alle Möbelhäuser der Betzdorfer Pagnia-Gruppe, wozu auch die "pack zu"-Märkte gehören. Der Markenauftritt wird sich entsprechend anpassen. Daniel-D. Pirker

Hoffnung in der Krise verbreitet die Übernahme der Pagnia-Unternehmensgruppe in Betzdorf. Alle vier Möbelhäuser sollen übernommen werden, aber ein bestimmtes Gebäude verbleibt in Verantwortung des vorläufigen Insolvenzverwalters. Das hat Gründe.

Die Rettung der Pagnia-Gruppe durch die bayerische Wohnorama Möbel Kuch GmbH ist vollzogen. Im April war den Verantwortlichen des Betzdorfer Traditionsunternehmenssamt „pack zu“-Märkten keine andere Möglichkeit geblieben, als Insolvenz anzumelden. Der neue Eigentümer hat nicht nur alle vier Möbelhäuser in Betzdorf, Altenkirchen und Limburg-Ahlfeld übernommen, auch die rund 100 Mitarbeiter behalten ihre Jobs.







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