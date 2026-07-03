Hoffnung in der Krise verbreitet die Übernahme der Pagnia-Unternehmensgruppe in Betzdorf. Alle vier Möbelhäuser sollen übernommen werden, aber ein bestimmtes Gebäude verbleibt in Verantwortung des vorläufigen Insolvenzverwalters. Das hat Gründe.
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Die Rettung der Pagnia-Gruppe durch die bayerische Wohnorama Möbel Kuch GmbH ist vollzogen. Im April war den Verantwortlichen des Betzdorfer Traditionsunternehmenssamt „pack zu“-Märkten keine andere Möglichkeit geblieben, als Insolvenz anzumelden. Der neue Eigentümer hat nicht nur alle vier Möbelhäuser in Betzdorf, Altenkirchen und Limburg-Ahlfeld übernommen, auch die rund 100 Mitarbeiter behalten ihre Jobs.