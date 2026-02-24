Klinikum Kirchen im Wandel
Wieso der Chefarzt-Wechsel wie Befreiungsschlag wirkt
Herzliches Willkommen im Krankenhaus Kirchen: Diakonie-Geschäftsführer Josef Rosenbauer (links) und der Kaufmännische Direktor d
Herzliches Willkommen im Krankenhaus Kirchen: Diakonie-Geschäftsführer Josef Rosenbauer (links) und der Kaufmännische Direktor des Klinikums, Daniel Grube (rechts), stellen den neuen Chefarzt der Inneren, Faiz Raham Faize, vor.
Daniel-D. Pirker

Seit dem Trägerwechsel drangen kaum Infos zur Zukunft des Klinikums Kirchen an die Öffentlichkeit. Die Verkündung eines neuen Chefarztes sorgt nun für Erleichterung unter den Verantwortlichen und wird als „erster Blick nach vorne“ bezeichnet. Warum?

Lesezeit 4 Minuten
Die Aufgabenliste der Diakonie in Südwestfalen für die Zukunft des Klinikums Kirchen ist lang. In den vergangenen Monaten kamen nur wenige Informationen zur Weiterentwicklung des Krankenhauses im Siegtal an die Öffentlichkeit. Im Spätsommer 2025 als Ziel ausgegebene Zeitpläne konnten nicht eingehalten werden, wie sich im Winter herausstellen sollte.

