. Die Erneuerung von 700 Meter Bundesstraße im Mudersbacher Nadelöhr Niederschelden wird sich auf den Verkehr der gesamten Region auswirken. Rund zweieinhalb Jahre Bauzeit sind angesetzt für die Maßnahmen auf der B62. Hätte das Projekt nicht früher starten können? Und sind Vollsperrungen überhaupt nötig? Das waren zwei zentrale Fragen auf einer Einwohnerversammlung in der Giebelwaldhalle. Markus Sehner vom Landesbetrieb Mobilität erläuterte die Hintergründe der anstehenden Großbaustelle.

Im Fokus stand vor allem die erste Bauphase. Anfang Juli nach Siegtal pur geht es los mit einer sechs- bis siebenwöchigen Vollsperrung. Es ist vorgesehen, diese Vollsperrung größtenteils in die Sommerferien zu legen, wobei die Ferien in Rheinland-Pfalz vom 7. Juli bis 15. August und im benachbarten Nordrhein-Westfalen, dessen Schulen auch von Mudersbacher Schülern besucht werden, vom 14. Juli bis 26. August dauern.

i Großbaustelle B62 in Niederschelderhütte: Der LBM-Verantworliche Markus Sehner stand Rede und Antwort auf der Einwohnerversammlung in der Giebelwaldhalle. Daniel-D. Pirker

Nach der Vollsperrung wird die Arbeit im ersten Bauabschnitt über einen längeren Zeitraum unter halbseitiger Sperrung fortgesetzt. Zum Abschluss des ersten Bauabschnitts ist eine weitere Vollsperrung von einer Woche bis anderthalb Wochen vorgesehen. Nach dieser finalen Sperrung soll der erste Bauabschnitt komplett fertiggestellt sein, einschließlich Gehweganlage, Kanal, Wasseranlage und Straßenanlage.

Ein Einwohner erinnerte daran, dass das Projekt bereits seit 2008 zugesagt worden sei. Angeblich hätten Finanzmittel bereitgestanden. Hätte man früher losgelegt, so seine Überlegung, hätte dies die Baumaßnahme vereinfacht. Dabei zielte er auf die Notwendigkeit von zwischenzeitlichen Vollsperrungen an. Später realisierte Bauprojekte an der Bundesstraße wie das Dentallabor oder die Erneuerung und Erweiterung des Lidl-Markts hätten wichtigen Platz genommen, der nun fehle für eine durchgängige halbseitige Lösung. „Hätte, wäre, wenn“, war eine der hörbaren Reaktionen in der Giebelwaldhalle.

„Planungsverfahren, die werden kaputt reguliert.“

Markus Sehner, Landesbetrieb Mobilität

Und LBM-Mann Sehner erklärte, dass die Planungsverfahren komplex und langwierig seien. Zahlreiche Behörden und Beteiligte müssten eingebunden werden, was den Prozess verzögere. Allein bei der verkehrsrechtlichen Anordnung seien „locker zehn Parteien“ beteiligt, „die da ihren Senf dazu geben“: von der Feuerwehr, der Polizei, über die Rettungsdienste, dem Ordnungsamt oder dem LBM selbst. Auch die Bürokratie macht Sehner zu schaffen: „Planungsverfahren, die werden kaputt reguliert.“

Die Notwendigkeit der Vollsperrungen begründete er mit Arbeitsschutzbestimmungen und den beengten Platzverhältnissen. „Es geht nun mal nicht anders“, so der erfahrene Projektverantwortliche. Für den Einbau eines großen Baukörpers in Höhe der Brauerei sowie für Arbeiten an tieferliegender Infrastruktur sei eine komplette Sperrung unumgänglich. Auch der Einsatz von großen Baumaschinen wie 24-Tonnen-Kettenbaggern und Fertigern mit einer Einbaubreite von 7,5 Metern erfordere ausreichend Raum, der bei halbseitiger Sperrung nicht gewährleistet sei.