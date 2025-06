Die Sanierung der B62 im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte ab Mitte Juli wirft seine Schatten voraus - und viele Fragen bei Verkehrsteilnehmern und Anwohnern auf. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) gewährte nun zusammen mit der Verbandsgemeinde Kirchen und Ortsgemeinde Mudersbach Einblicke in die Hintergründe zur Großbaustelle am Tor ins Siegerland.

Nach derzeitigem Stand soll die Bauphase, für die zweieinhalb Jahre angesetzt sind, Mitte Juli beginnen. In den ersten sechs bis acht Wochen wird die Strecke vollständig gesperrt für den Verkehr. Der größte Teil der folgenden Arbeiten soll dann unter halbseitiger Sperrung vollzogen werden. Und das brachte für die Planer gewisse Herausforderungen mit sich. Um den Verkehr halbseitig zu leiten, sind Projektleiter Markus Sehner zufolge technische – kostenintensive – Umbaumaßnahmen notwendig.

LBM: Gemeindestraßen ungeeignet als Umleitungsstrecken

Für die Dauer der zweieinhalbjährigen Bauphase erfolgt für den außerörtlichen Verkehr eine Umleitung ab dem Kirchener Nordknoten über Niederfischbach und Seelbach nach Siegen. Frühe Überlegungen, den Verkehr während der Bauzeit über innerörtliche Straßen wie die Mittelstraße oder In den Schinden umzuleiten, erwiesen sich demnach als nicht tragfähig. LBM-Projektleiter Markus Sehner erklärte dazu: „Selbst mit etlichen Scheuklappen: Die Mittelstraße und auch In den Schinden sind einfach nicht für den Verkehr ausgebaut.“ Benedikt Bauch, Leiter des LBM Diez, ergänzte, dass die Straßen keinen Schwerlastverkehr aufnehmen könnten, weil sie nicht stark genug ausgebaut seien.

i So soll den Planungen des LBM Diez entsprechend die Beschilderung für den Umleitungsverkehr am Nordknoten in Kirchen aussehen. LBM Diez

Um den Verkehr halbseitig durch die Baustelle leiten zu können, sind daher technische – kostenintensive – Umbaumaßnahmen notwendig. Dazu gehören der Rückbau von Hochbeeten, Einfriedungsmauern und Zufahrten sowie der Bau von Überfahrten, um Platz für die Verkehrsführung zu schaffen. Allein diese baulichen Maßnahmen zur Ermöglichung der halbseitigen Verkehrsführung kosten laut Sehner knapp 500.000 Euro und stellen einen „Riesenaufwand“ dar. Auch Planungsänderungen, wie die teilweise Verlegung des Kanals in den Gehweg auf der anderen Seite, waren notwendig, um Platz zu schaffen, was in der Ausführung in den Worten von Sehner „sehr undankbar“ ist.

Vollsperrung über gesamte Bauphase hätte Kosten deutlich reduziert

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, Andreas Hundhausen, betonte zudem ausdrücklich, dass die lange Bauzeit von zweieinhalb Jahren ausschließlich der Tatsache geschuldet ist, dass unter halbseitiger Sperrung gebaut wird, was auch erhebliche Zusatzkosten verursache. Die Planer rechnen für die gesamte Baumaßnahme von Kosten über 4,5 Millionen Euro. So hätte laut Sehner eine Vollsperrung die Bauzeit sogar um die Hälfte reduziert – mit entsprechenden Einsparungen. „Wenn es andere Lösungen gegeben hätte, dann hätte man sicherlich kurzräumige Umfahrungen nehmen können“, so Bürgermeister Andreas Hundhausen. Die Gemeindestraßen in Mudersbach seien dafür allerdings nicht aufnahmefähig.

Trotz des Ziels, die Beeinträchtigungen gering zu halten, ist die anfängliche Vollsperrung unumgänglich. Einer der „Knackpunkte“ in den Worten von Sehner: der Einbau großer Regenwasserbehandlungsanlagen, große Schachbauwerke, die nur mit einem Mobilkran gesetzt werden können, der 250 Tonnen wiegt und die gesamte Breite der B62 benötigt. Um den überregionalen Verkehr von der Baustelle fernzuhalten, setzt der LBM auf die frühzeitige Bespielung von Navigationsdiensten. Mittlerweile habe man auch einen direkten Kontakt zu Google, dem Anbieter des meistverwendeten Diensts, hergestellt. Sollte dies fruchten, stehen die Chancen gut, dass sich die Anzahl der Lkws, die in Gemeindestraßen oder Wirtschaftswegen „stecken bleiben“ auf einem Minimum einpendelt.

Der LBM stellt auf einer Unterseite auf seiner Website https://lbm.rlp.de aktuelle Informationen zur Baustelle auf der B62 in Mudersbach-Niederschelderhütte bereit. Ergänzend dazu ist eine E-Mail-Adresse (LBMDiezB62-Mudersbach@ lbm-diez.rlp.de) eingerichtet worden, über die sich Bürger direkt an den LBM wenden können.