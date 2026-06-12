Freizeiteinrichtung in Daaden Wieso das Freibad schon seit einem Monat geöffnet ist Daniel-D. Pirker 12.06.2026, 17:00 Uhr

Bereits seit rund vier Wochen kann man im Freibad Daaden in dieser Saison schwimmen. Relativ früh. Wie begründet der Stadtbürgermeister diesen Schritt – und welche Bilanz zum Start kann er ziehen?

Bereits seit 15. Mai hat das Daadener Freibad seine Pforten geöffnet – relativ früh. Auf Anfrage bestätigt Stadtbürgermeister Walter Strunk – die Stadt ist Träger der Freizeiteinrichtung – , dass man in der Regel Mitte Mai, Anfang Juni öffne. In diesem Jahr kam hinzu, dass das Hallenbad in der Stadt aufgrund einer Generalsanierung geschlossen ist.







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