Freizeiteinrichtung in Daaden
Wieso das Freibad schon seit einem Monat geöffnet ist

Bereits seit rund vier Wochen kann man im Freibad Daaden in dieser Saison schwimmen. Relativ früh. Wie begründet der Stadtbürgermeister diesen Schritt – und welche Bilanz zum Start kann er ziehen?

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Bereits seit 15. Mai hat das Daadener Freibad seine Pforten geöffnet – relativ früh. Auf Anfrage bestätigt Stadtbürgermeister Walter Strunk – die Stadt ist Träger der Freizeiteinrichtung – , dass man in der Regel Mitte Mai, Anfang Juni öffne. In diesem Jahr kam hinzu, dass das Hallenbad in der Stadt aufgrund einer Generalsanierung geschlossen ist.

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