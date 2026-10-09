Suchaktion in Niederfischbach Wieso Blenden von Hubschrauber-Besatzung kein Spaß ist Daniel-D. Pirker 09.10.2026, 19:45 Uhr

i Die Besatzung eine Polizeihubschraubers wie in diesem Symbolbild wurde kürzlich bei einer Suchaktion in Niederfischbach geblendet. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Eine Seniorin wurde am Donnerstag in Niederfischbach auch mit einem Hubschrauber gesucht. Sie konnte letztlich wohlbehalten aufgefunden werden. Allerdings wurde die Helikopterbesatzung geblendet. Das kann ernste Strafen mit sich ziehen für den Täter.

Das Blenden von Hubschraubern kann ernste juristische Folgen mit sich ziehen, wie ein aktueller Fall aus Niederfischbach zeigt. Ein nächtlicher Polizeieinsatz in dem Ort nahm eine unerwartete Wendung. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war am Donnerstagnachmittag eine 89-jährige Bewohnerin eines Seniorenwohnheims als vermisst gemeldet worden.







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