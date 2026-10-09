Eine Seniorin wurde am Donnerstag in Niederfischbach auch mit einem Hubschrauber gesucht. Sie konnte letztlich wohlbehalten aufgefunden werden. Allerdings wurde die Helikopterbesatzung geblendet. Das kann ernste Strafen mit sich ziehen für den Täter.
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Das Blenden von Hubschraubern kann ernste juristische Folgen mit sich ziehen, wie ein aktueller Fall aus Niederfischbach zeigt. Ein nächtlicher Polizeieinsatz in dem Ort nahm eine unerwartete Wendung. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war am Donnerstagnachmittag eine 89-jährige Bewohnerin eines Seniorenwohnheims als vermisst gemeldet worden.