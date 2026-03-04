Rainer Wendt in Betzdorf Wieso Behner den kontroversen Referenten einlädt Daniel-D. Pirker 04.03.2026, 17:00 Uhr

i In einem Leitz-Ordner sammelt Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) Nachweise von Vandalismus in der Innenstadt. Daniel-D. Pirker

Der kontroverse Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt besucht Betzdorf. Stadtbürgermeister und CDU-Landtagskandidat Johannes Behner verteidigt die Einladung und nennt Beispiele für Handlungsbedarf, distanziert sich aber von Pauschalurteilen.

Das ist kein gewöhnlicher Wahlkampfauftritt. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, besucht Betzdorf auf Einladung des Stadtbürgermeisters Johannes Behner, der auch als CDU-Landtagskandidat bei der kommenden Landtagswahl antritt.







