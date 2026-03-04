Rainer Wendt in Betzdorf
Wieso Behner den kontroversen Referenten einlädt
In einem Leitz-Ordner sammelt Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) Nachweise von Vandalismus in der Innenstadt.
Daniel-D. Pirker

Der kontroverse Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt besucht Betzdorf. Stadtbürgermeister und CDU-Landtagskandidat Johannes Behner verteidigt die Einladung und nennt Beispiele für Handlungsbedarf, distanziert sich aber von Pauschalurteilen.

Lesezeit 5 Minuten
Das ist kein gewöhnlicher Wahlkampfauftritt. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, besucht Betzdorf auf Einladung des Stadtbürgermeisters Johannes Behner, der auch als CDU-Landtagskandidat bei der kommenden Landtagswahl antritt.

