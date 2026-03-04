Der kontroverse Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt besucht Betzdorf. Stadtbürgermeister und CDU-Landtagskandidat Johannes Behner verteidigt die Einladung und nennt Beispiele für Handlungsbedarf, distanziert sich aber von Pauschalurteilen.
Das ist kein gewöhnlicher Wahlkampfauftritt. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, besucht Betzdorf auf Einladung des Stadtbürgermeisters Johannes Behner, der auch als CDU-Landtagskandidat bei der kommenden Landtagswahl antritt.