Wieso bald unerwartet wieder kein Zug in Köln hält

Schlechte Nachrichten für Nutzer der Siegstrecke: Der Anlass für die baldige Sperrung des Hauptbahnhofs Köln ist zwar entfallen, der Zugverkehr wird aber trotzdem eingestellt. Eine zweite Sperrung folgt, wieder mit Auswirkungen für die Siegstrecke.
Lesezeit 2 Minuten
Jetzt stellt sich heraus: Es kommt noch schlimmer. Wer aus dem Kreis Altenkirchen per Bahn regelmäßig nach Köln will, ist stresserprobt. Bekannt ist seit einiger Zeit, dass sich auch Fans der Weihnachtsmärkte in der Dom-Stadt für den Beginn der besinnlichen Zeit nach Alternativen umschauen müssen.