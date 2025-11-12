Schwere Zeiten für Siegstrecke Wieso bald unerwartet wieder kein Zug in Köln hält 12.11.2025, 14:21 Uhr

i Die zehntägige Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs wird auch Folgen auf die Siegstrecke haben. Daniel-D. Pirker

Schlechte Nachrichten für Nutzer der Siegstrecke: Der Anlass für die baldige Sperrung des Hauptbahnhofs Köln ist zwar entfallen, der Zugverkehr wird aber trotzdem eingestellt. Eine zweite Sperrung folgt, wieder mit Auswirkungen für die Siegstrecke.

Jetzt stellt sich heraus: Es kommt noch schlimmer. Wer aus dem Kreis Altenkirchen per Bahn regelmäßig nach Köln will, ist stresserprobt. Bekannt ist seit einiger Zeit, dass sich auch Fans der Weihnachtsmärkte in der Dom-Stadt für den Beginn der besinnlichen Zeit nach Alternativen umschauen müssen.







