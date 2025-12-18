Straßensanierung in Mudersbach Wieso B62-Baustelle schneller fertig wird als geplant Markus Eschenauer

Thomas Leurs 18.12.2025, 18:00 Uhr

Sie zählt zu den größten Baustellen aktuell im AK-Land: die Arbeiten an der B62 in Mudersbach. Diese gehen viel schneller voran als geplant. Das liegt vor allem an einer Entscheidung, die wenige Wochen nach Beginn der Arbeiten getroffen wurde.

Es ist für viele in Mudersbach, aber auch für die Pendler nach Siegen, eine gute Nachricht: Die große Baustelle an der Bundesstraße 62 durch den Ort wird wesentlich schneller fertig als ursprünglich angedacht. Ist man erst von zweieinhalb Jahren ausgegangen, verkürzt sich die Zeit auf etwa ein Jahr.







