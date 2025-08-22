Altenkirchens Klinik wurde nahezu geschlossen, die in Kirchen wird ausgebaut. Trotz unterschiedlicher Perspektiven bewerten beide Stadtbürgermeister die neuesten Entwicklungen in Sachen Krankenhauslandschaft als positiv. Wieso?

Ihre Perspektive auf das Thema könnte nicht unterschiedlicher sein, doch sowohl der Kirchener Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen (SPD) als auch sein Altenkirchener Amtskollege Ralf Lindenpütz (CDU) haben auf der jüngsten Sitzung des Kreistags für den Nachtragshaushalt gestimmt, so wie alle Mitglieder des Gremiums. Damit haben die Kreistagsmitglieder ein umfassendes Millionenpaket beschlossen, um die ambulante und stationäre medizinische Versorgung im Landkreis im Zuge der Trägerübernahme der Krankenhausstandorte in Altenkirchen und Kirchen durch die Diakonie in Südwestfalen zu sichern.

Während Hundhausen Grund zur Freude hat, blickt Lindenpütz mit gemischten Gefühlen auf die Entwicklungen, die nun zu einem Trägerneustart nach dem Rückzug des DRK aus der Krankenhausversorgung in Rheinland-Pfalz führten. Kein Wunder: Dem Kirchener Krankenhaus wird nicht nur eine neue Perspektive gegeben, Fachabteilungen sollen sogar ausgeweitet werden. In der Kreisstadt wurde die stationäre Versorgung hingegen mit Ausnahme der Kinder- und Jugendpsychiatrie und dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) als Folge der DRK-Insolvenzen weitgehend eingestellt.

i Ralf Lindenpütz, Stadtbürgermeister von Altenkirchen. Sonja Roos

In Kirchen sollen nun bis zum Jahresende die Urologie, Neurologie, Geriatrie und die Palliativstation wiedereröffnet werden. Langfristiges Ziel ist ein Haus mit 300 Betten statt wie bisher 190, wie Diakonie-Geschäftsführer Josef Rosenbauer unserer Zeitung sagte.

Kirchens Stadtbürgermeister Hundhausen bewertet die Entwicklungen rund um das Krankenhaus Kirchen dann auch äußerst positiv. Er sei „total froh und glücklich“, dass mit der Diakonie ein Träger gefunden wurde, der „Ahnung vom Krankenhausgeschäft“ habe. Hundhausen ruft zudem vor Augen, dass die gesamte medizinische Peripherie in Kirchen vom Krankenhaus und den Diakonie-Plänen profitiere, etwa Apotheken, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, was wiederum Arbeitsplätze erhalte und vielleicht auch neue schaffe.

„200 Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren.“

Stadtbürgermeister ﻿Ralf Lindenpütz erinnert an die Folgen der DRK-Insolvenz für den Standort Altenkirchen.

Auch der Altenkirchener Amtskollege von Hundhausen steht der Trägerübernahme durch die Diakonie positiv gegenüber. Gleichwohl bezeichnet er den Verlust des Krankenhauses in seiner Stadt als „sehr schmerzlich“. Er stellt heraus, dass aus seiner Sicht die Entscheidung, den Standort zu schließen, „nicht auf einer Faktenlage basiert, sondern aufgrund eines politischen Willens gesteuert“ wurde. Lindenpütz verweist auch darauf, dass das Land Rheinland-Pfalz zuvor Millionen in den Standort investiert hat, der schließlich aufgegeben wurde. „200 Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren“, erinnert der Stadtbürgermeister.

i Andreas Hundhausen, Bürgermeister der Stadt und Verbandsgemeinde Kirchen. Thomas Leurs

Nun hofft Lindenpütz darauf, dass die Diakonie auch den Betrieb des MVZ in Altenkirchen übernimmt. Wie die Übernahme des MVZ in Kirchen ist diese Frage noch offen. Allerdings habe er positive Signale erhalten, deutet Lindenpütz an. Eine Pressemitteilung der Diakonie lässt außerdem hoffen.

Perspektivisch wünscht sich der Stadtbürgermeister ein „Ambulanzzentrum Westerwald“, angelehnt an den nie finalisierten Überlegungen für ein Level-1i-Krankenhaus in Altenkirchen, um den Medizinstandort wieder zu stärken. Der Stadtbürgermeister wird deutlich, als es um aus seiner Sicht verpasste Chancen geht: „Die einzig richtige Variante wäre gewesen, dass man das beste Haus (Altenkirchen, Anm. d. Red.) im Umkreis zum Westerwaldklinikum ausbaut und dem Wahnsinn von Müschenbach ein Ende gesetzt hätte.“ Doch nun flössen unzählige Millionen Euro in ein marodes Krankenhaus in Hachenburg.

Gleichzeitig betont Lindenpütz, dass es nun gelte, mit der aktuellen Situation realistisch umzugehen. „Da lohnt es auch nicht mehr, groß nachzutrauern“, so der Stadtbürgermeister. Nun konzentrierten sich die Altenkirchener Kommunalpolitiker auf das MVZ in der Stadt. Lindenpütz sagt: „Man kann zurückblicken, man muss auch die Vergangenheit richtig bewerten, aber man darf da nicht in Nostalgie verfallen.“