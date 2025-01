Karneval und Bundestagswahl Wiedhalle Neitersen: Erst wird gefeiert, dann gewählt 31.01.2025, 18:00 Uhr

i Die Wiedhalle in Neitersen ist ein beliebter Veranstaltungsort, bis Dezember 2025 sind bereits Termine vorgemerkt, wie Ortsbürgermeister Frank Bettgenhäuser berichtet. Am 22. Februar findet hier die Prunksitzung der KG Altenkirchen statt, danach sollen am 23. Februar die Bürger ab 8 Uhr die Wahlurnen nutzen können. Annika Stock

Feiern und wählen – passt das zusammen? Zumindest zeitlich soll es passen, wenn am 22. Februar die KG Altenkirchen ihre Prunksitzung in der Wiedhalle in Neitersen abhält und nur wenige Stunden später am selben Ort die Wahlurnen bereitstehen sollen.

Die Bundestagswahl am 23. Februar fordert vielerorts ein gutes Zeitmanagement von allen Beteiligten – auch in Neitersen. Hier wird am Samstag, 22. Februar, noch kräftig bei der Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 ab 18.11 Uhr gefeiert, am Sonntagmorgen sollen die Wahlkabinen für die Bundestagswahl ab 8 Uhr bereitstehen.

