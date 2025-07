Viereinhalb Jahre habe ich in Hachenburg gearbeitet – und festgestellt: In der Löwenstadt ist auch nicht alles Gold, was glänzt – aber es glänzt definitiv mehr. Die Hachenburger sind stolz auf ihre Stadt, packen dafür selbst ordentlich an. Und repräsentieren dies nach außen. Natürlich engagieren sich auch viele Betzdorfer. Die Ehrenamtsgruppen sind hier nur Beispiele von vielen. Aber die Bürger haben längst den Stolz auf ihre Stadt verloren. Und der ist die Voraussetzung, um andere zu begeistern. Die Betzdorfer Stadtgespräche sind Jüngeren erst gar nicht bekannt. Es wird wieder Zeit für solch einen ehrenamtlichen Schwung. Damit dieser auf fruchtbaren Boden trifft, müssen potenzielle Mitmacher begreifen: Die Stadt leistet ihren Beitrag. Dazu werden nach und nach die Grundlagen gelegt. Das Ziel ist nicht nur eine schönere Innenstadt, sondern auch, dass die Betzdorfer irgendwann wieder mit breiter Brust Außenstehenden sagen können: „Ich bin stolz, aus Betzdorf zu sein.“