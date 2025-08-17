Autofahrer im Oberkreis können aufatmen. Die Ampelregelung bei Schutzbach auf der L280 ist endgültig Geschichte. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez hat den Bereich für zwei Wochen voll gesperrt, um den Straßenabschnitt wieder voll verkehrstüchtig zu machen.
Durch das Starkregenereignis im Mai 2023 ist der direkt an der L280 verlaufende Daadenbach so stark angeschwollen, dass er die Landesstraße teils unterspülte und ein sicherer Verkehr auf der Spur Richtung Daaden nicht mehr gewährleistet war. Es bestand die Gefahr, dass die Straße bei schwerem Autoverkehr absinken könnte. Seitdem regelte eine Ampel den Verkehr einspurig an der Stelle und sorgte bisweilen für lange Staus und Wut bei den Autofahrern.
Die Arbeiten an der Stelle werden später fortgeführt. So soll noch der Uferbereich des Daadebaches noch technisch gesichert werden, was aber eines langjährigen Plangenehmigungsverfahrens bedürfe, wie es einer Pressemitteilung des LBM heißt.
Ampel auf L280 ist nach den Sommerferien Geschichte
