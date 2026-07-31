Renovierung in Neitersen 
Wiedbachtaler Sportfreunde sammeln Geld für Vereinsheim
Der erste Vorsitzende der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen Rene Zimmermann steht vor dem Vereinsheim „Auf der Emma“ das mome
Der erste Vorsitzende der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen Rene Zimmermann steht vor dem Vereinsheim „Auf der Emma“ das momentan renoviert wird.
Annika Stock

Nach 40 Jahren ist die Renovierung des Vereinsheims „Auf der Emma“ der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen fällig. Nun läuft ein Crowdfunding-Projekt. Der erste Vorsitzende Rene Zimmermann hat mit uns über das Vorhaben gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen (WSN) möchten ein zeitgemäßes Vereinsheim haben. Dazu läuft gerade ein Crowdfunding-unterstütztes Renovierungsprojekt einher, wie der erste Vorsitzende Rene Zimmermann im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenSoziales
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren