Renovierung in Neitersen Wiedbachtaler Sportfreunde sammeln Geld für Vereinsheim Annika Stock 31.07.2026, 09:00 Uhr

i Der erste Vorsitzende der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen Rene Zimmermann steht vor dem Vereinsheim „Auf der Emma“ das momentan renoviert wird. Annika Stock

Nach 40 Jahren ist die Renovierung des Vereinsheims „Auf der Emma“ der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen fällig. Nun läuft ein Crowdfunding-Projekt. Der erste Vorsitzende Rene Zimmermann hat mit uns über das Vorhaben gesprochen.

Die Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen (WSN) möchten ein zeitgemäßes Vereinsheim haben. Dazu läuft gerade ein Crowdfunding-unterstütztes Renovierungsprojekt einher, wie der erste Vorsitzende Rene Zimmermann im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.







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