Nach 40 Jahren ist die Renovierung des Vereinsheims „Auf der Emma“ der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen fällig. Nun läuft ein Crowdfunding-Projekt. Der erste Vorsitzende Rene Zimmermann hat mit uns über das Vorhaben gesprochen.
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Die Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen (WSN) möchten ein zeitgemäßes Vereinsheim haben. Dazu läuft gerade ein Crowdfunding-unterstütztes Renovierungsprojekt einher, wie der erste Vorsitzende Rene Zimmermann im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.