Bald tritt das Restaurant „Zum Ventil“ gegen vier andere Gastronomiebetriebe im Siegerland in der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ an. Doch wie schaffte es die Gaststätte im Gewerbegebiet von Kirchen-Wehbach überhaupt ins Fernsehen?
Lesezeit 2 Minuten
Wer in diesen Tagen durch das Wehbacher Gewerbegebiet fährt, ahnt kaum, dass erst vor einigen Wochen ein TV-Drehteam Aufnahmen vor Ort machte. Das Restaurant „Zum Ventil“, das sich im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Friedrichshütte befindet, nahm an der Kabel-Eins-Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ teil.