„Mein Lokal, Dein Lokal“
Wie „Zum Ventil“ in Wehbach Sprung ins Fernsehen gelang
Seit zwei Jahren ist Fadil "Felix" Shabanaj Inhaber des Restaurants "Zum Ventil" in Wehbach. Bald ist er nicht nur dort, sondern auch im Fernsehen zu sehen, in der Kabel-Eins-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal".
Daniel-D. Pirker

Bald tritt das Restaurant „Zum Ventil“ gegen vier andere Gastronomiebetriebe im Siegerland in der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ an. Doch wie schaffte es die Gaststätte im Gewerbegebiet von Kirchen-Wehbach überhaupt ins Fernsehen?

Wer in diesen Tagen durch das Wehbacher Gewerbegebiet fährt, ahnt kaum, dass erst vor einigen Wochen ein TV-Drehteam Aufnahmen vor Ort machte. Das Restaurant „Zum Ventil“, das sich im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Friedrichshütte befindet, nahm an der Kabel-Eins-Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ teil.

