„Mein Lokal, Dein Lokal“ Wie „Zum Ventil“ in Wehbach Sprung ins Fernsehen gelang Daniel-D. Pirker 15.01.2026, 09:59 Uhr

i Seit zwei Jahren ist Fadil "Felix" Shabanaj Inhaber des Restaurants "Zum Ventil" in Wehbach. Bald ist er nicht nur dort, sondern auch im Fernsehen zu sehen, in der Kabel-Eins-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal". Daniel-D. Pirker

Bald tritt das Restaurant „Zum Ventil“ gegen vier andere Gastronomiebetriebe im Siegerland in der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ an. Doch wie schaffte es die Gaststätte im Gewerbegebiet von Kirchen-Wehbach überhaupt ins Fernsehen?

Wer in diesen Tagen durch das Wehbacher Gewerbegebiet fährt, ahnt kaum, dass erst vor einigen Wochen ein TV-Drehteam Aufnahmen vor Ort machte. Das Restaurant „Zum Ventil“, das sich im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Friedrichshütte befindet, nahm an der Kabel-Eins-Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ teil.







