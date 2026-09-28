Quo vadis, Betzdorf? Die Stadt sammelt Bürgerideen für eine neue Innenstadt – vom Wochenmarkt bis zur Stadthalle. Der Stadtbürgermeister spricht von einer Mammutaufgabe. Und ein Anliegen von Kindern regte zum Schmunzeln an.
Lesezeit 3 Minuten
Wohin führt der Weg der Stadt an Sieg und Heller? Genauer gesagt geht es um die Zukunft der Innenstadt. „Sie sucht nach ihrer Rolle und Funktion“, bringt Lennart Sondermann die Ausgangslage auf den Punkt.Sondermann ist Stadtplaner und arbeitet für das Büro Loth Stadtentwicklung Siegen.