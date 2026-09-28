Hohe Fördergelder für Betzdorf Wie Zukunft der Innenstadt mit Bürgern entsteht Claudia Geimer 28.09.2026, 20:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Johannes Behner (links) wirft einen Blick auf erste Ergbenisse des Stands auf dem Wochenmarkt, bei dem Ideen für die Zukunft der Betzdorfer Innenstadt gesammelt wurden. Auch Kinder gaben Anregungen, zur Freude der Erwachsenen. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Quo vadis, Betzdorf? Die Stadt sammelt Bürgerideen für eine neue Innenstadt – vom Wochenmarkt bis zur Stadthalle. Der Stadtbürgermeister spricht von einer Mammutaufgabe. Und ein Anliegen von Kindern regte zum Schmunzeln an.

Wohin führt der Weg der Stadt an Sieg und Heller? Genauer gesagt geht es um die Zukunft der Innenstadt. „Sie sucht nach ihrer Rolle und Funktion“, bringt Lennart Sondermann die Ausgangslage auf den Punkt.Sondermann ist Stadtplaner und arbeitet für das Büro Loth Stadtentwicklung Siegen.







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