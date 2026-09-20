Trotz der relativ beengten Verhältnisse am Standort Wisserhof gelingen dem Modulbau-Unternehmen Kleusberg immer wieder wichtige Optimierungsschritte. Davon profitieren vor Ort knapp 600 Beschäftigte. Im großen Stil wurde jetzt Richtfest gefeiert.
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Seit 2023 feilt das Modulbauunternehmen Kleusberg an seinem neuen Werkskonzept. Innerhalb dieses aufwendigen Prozesses, der noch bis 2028 andauern soll und Gesamtinvestitionen von rund 50 Millionen Euro umfasst, ist der Wissener Vorzeigebetrieb jetzt einen großen Schritt vorangekommen – so groß, dass auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder persönlich beim Richtfest vorbeischaute.