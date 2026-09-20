Umfangreiche Investitionen Wie Wissener Unternehmen Kleusberg an der Zukunft baut Elmar Hering 20.09.2026, 16:07 Uhr

i Das Unternehmen Kleusberg, das am Standort Wisserhof fast 600 Mitarbeiter beschäftigt (346 in der Verwaltung, 252 in der Produktion) feierte Richfest, denn auf dem Weg der Modernisierung und Betriebsentwicklung ist eine weitere wichtige Etappe geschafft. Elmar Hering

Trotz der relativ beengten Verhältnisse am Standort Wisserhof gelingen dem Modulbau-Unternehmen Kleusberg immer wieder wichtige Optimierungsschritte. Davon profitieren vor Ort knapp 600 Beschäftigte. Im großen Stil wurde jetzt Richtfest gefeiert.

Seit 2023 feilt das Modulbauunternehmen Kleusberg an seinem neuen Werkskonzept. Innerhalb dieses aufwendigen Prozesses, der noch bis 2028 andauern soll und Gesamtinvestitionen von rund 50 Millionen Euro umfasst, ist der Wissener Vorzeigebetrieb jetzt einen großen Schritt vorangekommen – so groß, dass auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder persönlich beim Richtfest vorbeischaute.







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