Stadtrat stimmt Konzept zu Wie Wissen seinen Waldfriedhof zukunftsfit machen will Elmar Hering 29.09.2026, 18:00 Uhr

i Analog zum allgemeinen Wandel der Bestattungskultur soll sich auch auf dem kommunalen Waldfriedhof in Wissen so manches verändern. Elmar Hering

Friedhöfe sind mehr als Ruhestätten. In diesem Sinne will auch die Stadt Wissen ihren kommunalen Waldfriedhof in die Zukunft führen.

Geschlossen hat sich der Wissener Stadtrat für eine Neugestaltung des kommunalen Waldfriedhofes ausgesprochen. Damit folgte er in seiner jüngsten Sitzung der Empfehlung zweier städtischer Ausschüsse.In dem Gestaltungskonzept sind mehrere neue Grabfelder für unterschiedliche Bestattungsvarianten vorgesehen, dazu gehört beispielsweise auch die Möglichkeit der Tuchbestattung (wie sie vom 2025 novellierten rheinland-pfälzischen Bestattungsgesetz ...







Artikel teilen

Artikel teilen