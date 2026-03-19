VG Altenkirchen-Flammersfeld Wie wird die Zusammenlegung von Gemeinden gefördert? Annika Stock 19.03.2026, 15:00 Uhr

i Eulenberg fusioniert mit Peterslahr zum 1. Januar 2027. Markus Kratzer

Wie wird die finanzielle Förderung beim freiwilligen Zusammenschluss von Ortsgemeinden künftig geregelt? Darüber berät derzeit die VG Altenkirchen-Flammersfeld. Denn gerade für kleine Kommunen werden die Herausforderungen nicht weniger.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld berät derzeit darüber, wie künftig die finanzielle Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde aussehen kann. Darüber hatte jüngst der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss der VG beraten und dazu einstimmig abgestimmt.







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