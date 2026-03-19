VG Altenkirchen-Flammersfeld
Wie wird die Zusammenlegung von Gemeinden gefördert?
Eulenberg fusioniert mit Peterslahr zum 1. Januar 2027.
Eulenberg fusioniert mit Peterslahr zum 1. Januar 2027.
Markus Kratzer

Wie wird die finanzielle Förderung beim freiwilligen Zusammenschluss von Ortsgemeinden künftig geregelt? Darüber berät derzeit die VG Altenkirchen-Flammersfeld. Denn gerade für kleine Kommunen werden die Herausforderungen nicht weniger.

Lesezeit 3 Minuten
Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld berät derzeit darüber, wie künftig die finanzielle Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde aussehen kann. Darüber hatte jüngst der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss der VG beraten und dazu einstimmig abgestimmt.

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