Wie wird die finanzielle Förderung beim freiwilligen Zusammenschluss von Ortsgemeinden künftig geregelt? Darüber berät derzeit die VG Altenkirchen-Flammersfeld. Denn gerade für kleine Kommunen werden die Herausforderungen nicht weniger.
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Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld berät derzeit darüber, wie künftig die finanzielle Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde aussehen kann. Darüber hatte jüngst der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss der VG beraten und dazu einstimmig abgestimmt.