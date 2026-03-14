Eine Lawine aus Dreck und Schlamm überflutete 2009 ein Autohaus in Betzdorf. Die Ursache: Grubenwasser aus einem alten Stollen. Seit dem Unglück wird an Vorkehrungen gearbeitet, die nun vor dem Abschluss stehen – ein Ortsbesuch.
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In Betzdorf hat es einst an den Hängen der Kölner Straße eine Grube mit dem Namen „Jungerwald“ gegeben, wo im 19. Jahrhundert Eisenerz abgebaut wurde. Altbergbau längst vergangener Jahrhunderte – ein Thema nur für interessierte Enthusiasten? Weit gefehlt: Denn der „Tiefe Stollen“ dieser Grube, der allein dazu diente, das Wasser aus dem Grubengebäude abfließen konnte, beschäftigt das Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz bis zum heutigen ...