Freundeskreis hilft Owerri 
Wie von Kirchen aus eine Schule in Afrika entsteht
Mitglieder des Freundeskreises „Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria“ präsentieren den neuen Kalender für das Jahr 2027. Mit dem Ve
Mitglieder des Freundeskreises „Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria“ präsentieren den neuen Kalender für das Jahr 2027. Mit dem Verkauf soll ein Schulbau in der afrikanischen Stadt mitfinanziert werden.
Thomas Leurs

Seit bald zwei Jahrzehnten setzt sich der Verein „Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria“ in Kirchen für den Bau eine Schule in Afrika ein. Mittlerweile gibt es große Fortschritte zu vermelden. Finanziert wird der Bau auch mit einem Kalender.

Lesezeit 3 Minuten
„Jetzt ist es wirklich so weit, dass der Innenausbau beginnen kann“, sagt Marita Weber. Die Vorsitzende des Vereins „Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria“ in Kirchen setzt sich seit bald zwei Jahrzehnten mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern für den Bau einer Schule in der Stadt Owerri im Süden Nigerias ein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren