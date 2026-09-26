Freundeskreis hilft Owerri Wie von Kirchen aus eine Schule in Afrika entsteht Thomas Leurs 26.09.2026, 18:00 Uhr

i Mitglieder des Freundeskreises „Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria“ präsentieren den neuen Kalender für das Jahr 2027. Mit dem Verkauf soll ein Schulbau in der afrikanischen Stadt mitfinanziert werden. Thomas Leurs

Seit bald zwei Jahrzehnten setzt sich der Verein „Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria“ in Kirchen für den Bau eine Schule in Afrika ein. Mittlerweile gibt es große Fortschritte zu vermelden. Finanziert wird der Bau auch mit einem Kalender.

„Jetzt ist es wirklich so weit, dass der Innenausbau beginnen kann“, sagt Marita Weber. Die Vorsitzende des Vereins „Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria“ in Kirchen setzt sich seit bald zwei Jahrzehnten mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern für den Bau einer Schule in der Stadt Owerri im Süden Nigerias ein.







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