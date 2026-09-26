Seit bald zwei Jahrzehnten setzt sich der Verein „Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria“ in Kirchen für den Bau eine Schule in Afrika ein. Mittlerweile gibt es große Fortschritte zu vermelden. Finanziert wird der Bau auch mit einem Kalender.
Lesezeit 3 Minuten
„Jetzt ist es wirklich so weit, dass der Innenausbau beginnen kann“, sagt Marita Weber. Die Vorsitzende des Vereins „Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria“ in Kirchen setzt sich seit bald zwei Jahrzehnten mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern für den Bau einer Schule in der Stadt Owerri im Süden Nigerias ein.