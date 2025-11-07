Blick in die Steuerstatistik Wie viele Einkommensmillionäre es im AK-Land gibt 07.11.2025, 06:00 Uhr

i Ein Einkommen in siebenstelliger Höhe? Diese Rechnung geht für den einen oder anderen im AK-Land auf. Das Statistische Landesamt zählte an Sieg und Wied 33 Einkommensmillionäre im Jahr 2021. Monika Skolimowska/dpa

Ach wie gerne wäre ich im Club der Millionäre, singt Udo Lindenberg. Nur: Diese Eintrittskarte dürften sich die allermeisten von uns nicht leisten können. Und doch gibt es auch im Kreis Altenkirchen Menschen, deren Jahreseinkommen siebenstellig ist.

Ein jährliches Einkommen von einer Million Euro und mehr – wer würde da Nein sagen? Doch während das für den überwiegenden Teil der Bevölkerung Wunschvorstellung bleibt, gibt es auch im Kreis Altenkirchen Menschen, die diese Hürde mehr oder weniger locker überspringen.







