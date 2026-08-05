Lebensmittelladen in Betzdorf
Wie „Vezir“ sich in der Wilhelmstraße behauptet
Osman Taleb vor seinem Lebensmittelladen „Vezir“.
Osman Taleb vor seinem Lebensmittelladen „Vezir“.
Thomas Leurs

Seit mehr als sieben Jahre leitet Osman Taleb den kleinen Lebensmittelladen „Vezir“ direkt an der Wilhelmstraße. Direkt gegenüber befinden sich zwei große Supermärkte. Die sieht Taleb aber nicht als Konkurrenz. Ganz im Gegenteil.

Lesezeit 2 Minuten
Wer durch die Wilhelmstraße in Betzdorf mit dem Auto fährt, übersieht ihn schnell. Das kleine Lebensmittelgeschäft „Vezir“ liegt etwas versteckt. Seit bald acht Jahren leitet es Osman Taleb. Das Geschäft gibt es schon wesentlich länger. Wie lange, das kann selbst Taleb nicht genau sagen.
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