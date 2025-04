Ein zweitägiges Seminar in Birken-Honigsessen gibt Einblicke in Verhaltensweisen von Vierbeinern. Dabei geht es darum, deren körperliche Botschaften verstehen zu lernen.

Knurren, Bellen, Winseln oder Jaulen, das sind typische Ausdrucksweisen eines Hundes. Aber die akustischen Signale sind nur ein Teil der Sprache, mit der Haushunde kommunizieren. Mindestens ebenso wichtig sind körperliche Botschaften. Diese resultieren aus der in allen Hunden vorhandenen Genetik und sie sind Merkmale, die die Vierbeiner mit Wölfen gemeinsam haben.

Seit dem Jahre 1979 existiert in Birken-Honigsessen die Gesellschaft für Haustierforschung. Zwei Dingo-Rudel, die in großzügigen Freigehegen leben, geben Aufschluss über das „natürliche Verhalten“ der Tiere. „Wir untersuchen den genauen Unterschied zwischen Wildtier und Haustier, vor allem im Bereich des Verhaltens“, sagt Dirk Roos, Leiter der Station, die von dem Verhaltensforscher Eberhard Trumler gegründet wurde und die im Laufe der Jahre vielen Biologiestudentinnen und Studenten zu ihren Abschlüssen (Diplom, Bachelor, Master) verhalfen. Kein Wunder, denn die Bedingungen erscheinen nahezu ideal. Neben den beiden ursprünglichen Hunderudeln leben auf dem Anwesen Esel, Katzen, Hühner. „Also quasi die Bremer Stadtmusikanten“, sagt Dirk Roos, und wie zur Bestätigung kräht wenige Meter entfernt ein Hahn. Das Anliegen, das allerdings im Fokus steht, ist das Verhalten der Haushunde im Vergleich mit den wilden Artgenossen.

i Auch die beiden Eselstuten "Tanowa" und "Addy" (hier mit dem Leiter der Station Dirk Roos) sind lebendiger Bestandteil der Gesellschaft für Haustierforschung Birken-Honigsessen. Thomas Hoffmann

„Die Dingos zeigen ursprüngliche Verhaltensmuster, anhand derer wir Rückschlüsse auf das Verhalten unserer Haushunde ziehen“, bringt der zweite Vorsitzende des Vereins, Klaus-Peter Krahwinkel, die Intention der Station auf den Punkt und spannt den Bogen zu den Ursprüngen der Station, als Eberhard Trumler (der gemeinsam mit dem berühmten Verhaltensforscher Konrad Lorenz die Sprache von Wildtieren untersuchte) die Gemeinsamkeiten von Wild- und Haushund erstmals in den Blick der Öffentlichkeit brachte.

Ein Verdienst und Erbe, dem sich auch Roos und Krahwinkel verschrieben haben und das sie insbesondere in Seminaren heimischen Hundebesitzern näherbringen. Denn der eigene Vierbeiner – ob Pudel, Collie oder eine andere Rasse – trägt noch immer das ursprüngliche Verhalten des Wolfs in sich. Genau darauf baut dann auch das am 10. und 11. Mai stattfindende Seminar „Ausdrucksverhalten beim Hund – Kommunikation erkennen, verstehen, deuten“ mit den beiden Seminarleitern Dirk Roos und Kerstin Krahwinkel auf, in dem die Sprache des Hundes das wesentliche Thema ist.

Angst rekrutiert sich aus Unkenntnis, wie Tiere kommunizieren

„Viele Hundebesitzer haben Angst, wenn andere Hunde auf ihre Tiere zukommen. Das resultiert oftmals aus der Unkenntnis darüber, wie die Tiere miteinander kommunizieren und was sie damit sagen und erreichen wollen“, sagt Dirk Roos, der den Hundebesitzern einen tieferen Einblick in die Sprache ihrer Gefährten vermitteln möchte. Schweif- und Ohrstellung, Körperhaltung und akustische Signale ergeben ein Gesamtbild, aus dem sich das Befinden des Tieres ablesen lässt: Ist es interessiert, neugierig oder sucht es einfach sozialen Kontakt? Dirk Roos schildert in diesem Zusammenhang ein viral gegangenes Video, auf dem ein junger Wolf am Rande einer Stadt auf eine Frau und ihren Hund zukam, woraufhin die Frau um Hilfe rief und die Flucht ergriff. „Der junge Wolf war einsam und suchte lediglich sozialen Kontakt“, relativiert der Leiter das Ereignis.

„Es sind oft Kleinigkeiten, wenn mein Hund beispielsweise die Augen zur Seite dreht, weiß ich, dass er raus möchte“, gibt Klaus-Peter Krahwinkel ein Beispiel für die vielen Nuancen, mit denen die Tiere kommunizieren, und fügt an, dass dies auf Gegenseitigkeit beruhe, weil der Hund auch auf die Augenbewegungen seines Herrchens reagiert: eine Sprache des Vertrauens, die Roos und Krahwinkel auch anderen Hundebesitzern vermitteln möchten.

Für das Seminar am 10. und 11. Mai sind noch wenige Plätze frei, Anmeldungen unter Gesellschaft für Haustierforschung Birken-Honigsessen: Tel. 02742/6746 | info@trumler-station.de | www.trumler-station.de.