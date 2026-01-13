Nach Fällen in Weitefeld Wie verhalte ich mich, wenn mir ein Wolf begegnet? Daniel-D. Pirker 13.01.2026, 12:00 Uhr

i Erst kürzlich traf ein Spaziergänger in Weitefeld auf einen Wolf. Bernd Weissbrod. picture alliance/dpa

Und plötzlich steht ein Wolf vor einem. Genau das ist Spaziergänger Denis Schöneich in Weitefeld passiert. Wie sollte man sich in so einem Fall verhalten? Wir haben Expertentipps zusammengefasst.

Nun also auch Weitefeld. Eine offizielle Bestätigung, ob tatsächlich Wölfe für den Tod von mindestens 17 Schafen in der Nacht auf Silvester verantwortlich sind, steht noch aus, wenngleich viel darauf hindeutet. Und dass der Wolf nun auch in Weitefeld lebt, hat erst wenige Tage nach dem Massaker im Gebiet Steinkopf eine auf Video festgehaltene Mensch-Wolf-Begegnung bewiesen.







Artikel teilen

Artikel teilen