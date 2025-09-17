Es ist zwar noch ein bisschen hin bis zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember, aber grundsätzlich gibt es keinen falschen Zeitpunkt, um über die Belange von Vereinen und Organisationen zu diskutieren. Zum Beispiel bei der Vereinekonferenz in Wissen.

Vereine haben es heutzutage nicht (immer) leicht. Neben dem oftmals zeitintensiven ehrenamtlichen Engagement sehen sich viele Verantwortliche im Blick der Öffentlichkeit und teilweise ungerechtfertigter Kritik ausgesetzt. Warum das also machen und wie soll man Menschen finden, die sich für die gleiche Sache einsetzen? Auf diese und andere Fragen gab am Montagabend im Foyer des Wissener Kulturwerks Ursula Erb von der lagfa (Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Bayern) während der „Vereinekonferenz Wisserland“ in einem sehr kurzweiligen Vortrag viele Antworten und Tipps.

Zuvor hatte Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff die Gäste begrüßt. „Wir spüren, dass sich Staat und Gesellschaft fundamental ändern, das Ehrenamt ist davon ebenfalls betroffen“, so der Chef der Stadt- und Verbandsgemeinde, der sich beim Land Rheinland-Pfalz für die Unterstützung der Veranstaltung bedankte. Per Videobotschaft stellte Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Bedeutung des Ehrenamtes in den Mittelpunkt.

„Wir müssen zeigen, wie wertvoll wir sind.“

Referentin Ursula Erb

Ursula Erb ging danach in medias res, also zum Kern der Sache: „Selbstbewusst auftreten“, sich „positiv verkaufen und nach außen präsentieren“, „moderne Medien nutzen (Facebook ist out, Tik-Tok ist in)“, die Sprache junger Menschen in den Vereinskontext einfließen lassen, die Mitglieder wertschätzen und „Transparenz nach innen und außen“, das und vieles mehr waren nicht nur Schlagworte, sondern die Expertin („Ich mache nichts anderes“) füllte diese mit Beispielen aus ihrem eigenen Umfeld.

„﻿Es muss Spaß machen“, das war der Dreh- und Angelpunkt ihrer Botschaft. Das machte den mehr als 50 Gästen aus den Wissener Vereinen und Organisationen (unter ihnen auch Kommunal- und Landespolitiker) Mut. Dabei zeigten viele der Besucher sich zufrieden mit dem Zustand ihres Vereins, wenngleich in der Verbandsgemeinde Wissen wie überall vor allem die Herausforderung der „Neugewinnung von Mitgliedern“ im Fokus steht. „Bei uns in Bayern ist das nicht anders als hier bei Euch“, sagte Ursula Erb auf eine Frage aus dem Publikum und servierte gleich ein ganzes Paket an Tipps: „Mit langen Sitzungen, bei denen der Zweite und Dritte das wiederholen, was der Erste gesagt hat, kann man keine jungen Menschen für die Vorstandsarbeit begeistern“, nannte sie ein Beispiel.

i Mehr als 50 Vertreter der Vereine und Gruppierungen aus dem Wisserland waren ins Foyer des Kulturwerks gekommen, um sich von der Referentin Ursula Erb wertvolle Tipps zu holen und ihre Anliegen auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Thomas Hoffmann

Entsprechend brachte sie den Begriff „Zeitmanagement“ ins Spiel, mit anderen Worten: Zielorientierte Sitzungen mit möglichst kurzer Tagesordnung verhindern Langeweile und bringen Ergebnisse. Das war einer der vielen Punkte, bei denen aus den Zuhörerreihen eine Rückmeldung kam: „Wir haben für Donnerstag eine Vorstandssitzung mit einer ellenlangen Agenda, die werde ich gleich einmal um die Hälfte kürzen“, sagte die neue Vorsitzende der Wissener Karnevalsgesellschaft, Marion Schwan.

Die „bayerische Botschaft“ zeigte also Wirkung, wie sich an vielen weiteren Rückmeldungen erkennen ließ. Allerdings gab es auch Wortbeiträge, die die Herausforderungen der ehrenamtlichen Arbeit verdeutlichten. So beklagte etwa ein Sprecher der DLRG Wissen, dass der Verein zwar 40 Kindern das Schwimmen beibringe, jedoch in den sozialen Medien dafür angeprangert werde, dass noch 60 auf der Warteliste stünden. Mit anderen Problemen sehen sich hingegen die Vertreter des neu gegründeten Vereins „Bürgertreff Wissen“ konfrontiert, die händeringend nach Räumlichkeiten in der Wissener Innenstadt suchen, um ihre Angebote zu realisieren.

i Eine Grafik verdeutlicht die Vielfältigkeit des Angebots in der Verbandsgemeinde Wissen. Thomas Hoffmann

Überbordende Bürokratie und Steuern waren weitere Themen. Hierzu stellte Bürgermeister Neuhoff Überlegungen in den Raum, bei der Kreisverwaltung Altenkirchen über das Leader-Förderprojekt eine Stelle zu schaffen, die den Vereinen beispielsweise bei der Erstellung von Steuererklärungen helfe. Das aber, was bei vielen in Erinnerung bleiben dürfte, war die Botschaft einer ausgezeichneten Referentin: „Wir müssen zeigen, wie wertvoll wir sind.“