Am 15. Oktober eröffnet der dann frisch kernsanierte Rewe Petz in Betzdorf wieder. Eine der Neuerung, die auffallen: der neue Abholservice. Dass dieses Angebot eine spürbare Aufwertung bekommt, ist kein Zufall.
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„Das hier ist die Variante, die wir Kunden immer anbieten wollten.“ Es schwingt etwas Stolz mit, als Marvin Gerlach bei der Besichtigung des fast fertig runderneuerten Rewe-Petz-Markts in Betzdorf den neuen Abholservice präsentiert. Wie der Bauleiter den Pressevertretern erklärt, erhält dieses Angebot einen eigenen, großzügigen Raum mit gesondertem Außeneingang und separater Ausgabe – und zwar auf der linken Seite des neugestalteten ...