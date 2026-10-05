Abholservice komplett neu Wie verändertes Kundenverhalten neuen Rewe Petz prägt Daniel-D. Pirker 05.10.2026, 20:00 Uhr

i Der neue Abholservice des Rewe-Petz-Markts in Betzdorf bekommt nicht nur einen eigenen Raum, sondern auch einen gesonderten Zugang. Daniel-D. Pirker

Am 15. Oktober eröffnet der dann frisch kernsanierte Rewe Petz in Betzdorf wieder. Eine der Neuerung, die auffallen: der neue Abholservice. Dass dieses Angebot eine spürbare Aufwertung bekommt, ist kein Zufall.

„Das hier ist die Variante, die wir Kunden immer anbieten wollten.“ Es schwingt etwas Stolz mit, als Marvin Gerlach bei der Besichtigung des fast fertig runderneuerten Rewe-Petz-Markts in Betzdorf den neuen Abholservice präsentiert. Wie der Bauleiter den Pressevertretern erklärt, erhält dieses Angebot einen eigenen, großzügigen Raum mit gesondertem Außeneingang und separater Ausgabe – und zwar auf der linken Seite des neugestalteten ...







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