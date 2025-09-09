Kinder stark machen – das ist das Ziel von Skate-Aid. Nun auch im Siegerland und im Besonderen in Kirchen, wo Gründer und Skate-Pionier Titus Dittmann aufwuchs. Auftakt war ein Charity-Event mit Prominenz. Was ist der nächste Schritt?

Dass einer der bekanntesten Unternehmer des Landes, der zudem noch als Vater der deutschen Skateboardszene gilt, aus dem Kreis Altenkirchen stammt, ist kein Geheimnis. Bis zu seiner Jugend lebte Titus Dittmann in Kirchen. Und dass die von dem heute 76-Jährigen gegründete Initiative Skate-Aid seit vielen Jahren Kindern und Jugendlichen weltweit dabei hilft, stark zu werden, um ihren Slogan aufzugreifen, ist ebenfalls nicht nur Insidern bekannt. Weltweit agiert die Hilfsorganisation. Auch im Westerwald gibt es einen Ableger. Doch ausgerechnet in seiner Heimatregion war das so noch nicht der Fall. Aber das wird sich nun ändern: Skate Aid Siegerland wird bald für die breite Öffentlichkeit sichtbar. Eine Charity-Party mit prominenten Gästen in Freudenberger Technik war der Startschuss.

i Volles Haus auf der Charity Sommer-Party von Skate-Aid im Technikmuseum Freudenberg. Daniel-D. Pirker

Die Freudenberger Immobilienmaklerin Lea Klein, die das Event organisierte, hatte schon lange den Wunsch gehegt, eine solche Veranstaltung in Freudenberg auf die Beine zu stellen. Sie ist seit Langem mit Titus über ihre gemeinsame Leidenschaft für Motorsport befreundet. Die Veranstaltung wurde von einem Staraufgebot unterstützt:

Schauspieler Sönke Möhring, Lina van de Mars, Ollie Noack und Rennfahrer Altfrid Heger boten in Interviews auf der Bühne spannende Einblicke und unterstützten mit Preisen zur Versteigerung, die eine gute fünfstellige Summe einbrachte.

Der gemeinsame Auftritt von Eddi & Belle mit Henning Wehland, dem Frontmann der H-Blockx und längst einem breiten Publikum durch TV-Auftritte bekannt, war eines der Highlights des Abends. Vor drei Jahren hatte Wehland zusammen mit Titus bei den ADAC-Siegtal-Historic der Motorsportfreunde Kirchen teilgenommen. „Kirchen, das ist ja unfassbar, da brauchen wir doch gar nicht mehr die Alpen zu fahren“, hatte Wehland damals zu Titus gesagt, wie sich dieser auf der Bühne erinnerte.

i Ein Highlight auf der Charity Sommer-Party von Skate-Aid in Freudenberg: der Auftritt von Henning Wehland, unterstützt von Eddi & Belle. Das Musiker-Duo sorgte für die musikalische Umrahmung des Abends. Daniel-D. Pirker

Und genau hier könnte die Arbeit von Skate-Aid Siegerland in Zukunft greifbar werden. Angedacht ist eine Skate-Anlage im Lunapark. So war es kein Zufall, dass auch der Bürgermeister der Stadt- und Verbandsgemeinde Kirchen Gast auf der Charity-Party war. Andreas Hundhausen gehört wie Lea Klein zu den Gründungsmitgliedern von Skate-Aid Siegerland.

Doch wieso „Siegerland“? Titus räumte auf der Veranstaltung ein, dass es für ihn lange schwierig gewesen sei, Außenstehenden zu erklären, zu welcher Region seine Heimat gehöre. Im Westerwald fühle er sich immerhin ebenfalls „zu Hause“. Ein entscheidender Moment sei ein Gespräch mit Kirchens Bürgermeister gewesen. Andreas Hundhausen gab der Aufklärung bei der Frage, welcher Region man sich als Kirchener zugehörig fühle. Seitdem hat Titus Klarheit: „Jetzt weiß ich endlich, dass ich Siegerländer bin.“

Skate-Aid unterstützt Kinder und Jugendliche weltweit

Skate-Aid ist eine internationale Hilfsorganisation mit Sitz in Münster, die Kinder und Jugendliche weltweit durch Skateboarding unterstützt. Gegründet wurde sie 2009 vom Titus Dittmann, der als „Vater der deutschen Skateboard-Szene“ gilt. Titus fasst die Mission prägnant zusammen: „Wir machen Kinder stark.“ Die Idee dahinter: Skaten schafft Freiheit, Selbstvertrauen und Gemeinschaft – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religion. Deshalb baut Skate-Aid Skateparks in Krisen- und Entwicklungsländern, stellt Ausrüstung bereit und organisiert pädagogisch begleitet Projekte. Neben den internationalen Einsätzen gibt es auch regionale Initiativen wie Skate-Aid Westerwald. Neu hinzu kommt nun Skate-Aid Siegerland, das auch den Kreis Altenkirchen abdecken wird, wo Titus in Kirchen aufwuchs und bis heute enge Verbindungen pflegt. ddp