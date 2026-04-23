Es geht um mehr als um Risse Wie Tierhalter aus Wissen auf Wolfssichtungen reagieren Elmar Hering 23.04.2026, 14:00 Uhr

i Mehrere Landwirte aus dem Süden von Wissen sind verunsichert und besorgt, nachdem nun auch in der Nähe ihrer Tiere am helllichten Tag Wölfe gesichtet wurden. Elmar Hering

Umherstreifende Wölfe legen viele Kilometer zurück. Auch am Stadtrand von Wissen sind zuletzt zwei Exemplare beobachtet worden. Landwirte, deren Weiden ganz in der Nähe liegen, sehen Gefahren – nicht nur für ihre Tiere.

Offiziell ist der vom Naturschutzbund Nabu initiierte Tag des Wolfes erst am 30. April, doch mehrere Landwirte aus dem Bereich Köttingen/Paffrath/Weidacker haben ihre „Tage des Wolfes“ sozusagen schon erlebt. Nach zwei Sichtungen in der ersten Hälfte des April machten sie jetzt in Kooperation mit der Bürgerinitiative (BI) Wolfsprävention Westerwald auf die Situation aufmerksam.







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