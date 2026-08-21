Schaden nach Waldbrand Wie teuer wird der Feuerwehreinsatz in Gebhardshain? Thomas Leurs 21.08.2026, 13:15 Uhr

i Nach dem Waldbrand in Gebhardshain ist eine schwarz verkohlte Fläche übrig geblieben. Thomas Leurs

Beim Waldbrand in Gebhardshain sind Wohngebiet und Schule von den Flammen verschont geblieben. Trotzdem ist der Schaden enorm. Der Einsatz von Feuerwehr, DRK, Polizei und weiteren Helfern ebenso. Wer muss am Ende dafür bezahlen?

Mehr als 300 Feuerwehrleute im Einsatz, drei Hubschrauber, Unmengen an Material. Wie viel die Waldbrandbekämpfung am vergangenen Sonntag in Gebhardshain am Ende kosten wird, steht noch lange nicht fest. Das wird die Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain erst in den kommenden Wochen erfassen und errechnen können.







Artikel teilen

Artikel teilen