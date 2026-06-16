AK Hauptausschuss: Empfehlung
Wie teuer wird die Ferienbetreuung in der VG AK-FF?
Drei Erstklässler stellen in einer Grundschule auf einem Podest ihre Schultaschen ab.
Drei Erstklässler stellen in einer Grundschule auf einem Podest ihre Schultaschen ab.
Soeren Stache. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Mitglieder des Haupt-, Finanz-, und Wirtschaftsförderungsausschusses haben am 25. Juni Empfehlungen für den VG-Rat ausgesprochen und ebenso wichtige abschließende Entscheidungen für die Ausstattung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde getroffen. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit Blick auf den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis Altenkirchen zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) zur Ferienbetreuung hat jüngst der Haupt-, Finanz-, und Wirtschaftsförderungsausschuss der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld eine Empfehlung ausgesprochen, über die der Verbandsgemeinderat am 25.

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