Die Mitglieder des Haupt-, Finanz-, und Wirtschaftsförderungsausschusses haben am 25. Juni Empfehlungen für den VG-Rat ausgesprochen und ebenso wichtige abschließende Entscheidungen für die Ausstattung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde getroffen.
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Mit Blick auf den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis Altenkirchen zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) zur Ferienbetreuung hat jüngst der Haupt-, Finanz-, und Wirtschaftsförderungsausschuss der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld eine Empfehlung ausgesprochen, über die der Verbandsgemeinderat am 25.