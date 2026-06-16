AK Hauptausschuss: Empfehlung Wie teuer wird die Ferienbetreuung in der VG AK-FF? Annika Stock 16.06.2026, 17:00 Uhr

i Drei Erstklässler stellen in einer Grundschule auf einem Podest ihre Schultaschen ab. Soeren Stache. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Mitglieder des Haupt-, Finanz-, und Wirtschaftsförderungsausschusses haben am 25. Juni Empfehlungen für den VG-Rat ausgesprochen und ebenso wichtige abschließende Entscheidungen für die Ausstattung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde getroffen.

Mit Blick auf den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis Altenkirchen zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) zur Ferienbetreuung hat jüngst der Haupt-, Finanz-, und Wirtschaftsförderungsausschuss der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld eine Empfehlung ausgesprochen, über die der Verbandsgemeinderat am 25.







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