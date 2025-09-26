Wie teuer soll der Eintritt im neuen Hallenbad werden und was passiert nach dem Wasserschaden in der Kita Kircheib? Viele Punkte hatte der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss der VG Altenkirchen-Flammersfeld auf der Tagesordnung.
Die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses der VG Altenkirchen-Flammersfeld haben in ihrer jüngsten Sitzung im Rathaus Altenkirchen vorberatend über die Eintrittspreise für das neue Hallenbad an der Glockenspitze gesprochen.