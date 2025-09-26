VG-Hauptausschuss berät sich Wie teuer wird der Eintritt im Hallenbad Altenkirchen? 26.09.2025, 17:00 Uhr

i Das neue Hallenbad an der Glockenspitze in Altenkirchen soll am 27. November 2025 seine Türen für die Bürger öffnen. Annika Stock

Wie teuer soll der Eintritt im neuen Hallenbad werden und was passiert nach dem Wasserschaden in der Kita Kircheib? Viele Punkte hatte der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss der VG Altenkirchen-Flammersfeld auf der Tagesordnung.

Die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses der VG Altenkirchen-Flammersfeld haben in ihrer jüngsten Sitzung im Rathaus Altenkirchen vorberatend über die Eintrittspreise für das neue Hallenbad an der Glockenspitze gesprochen.







